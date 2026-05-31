Det här får sju av tio svenskar att må bra

Det talas ofta och mycket om hur vi slutat läsa och enbart gått över till rörliga medier och sociala diton.

Ändå visar undersökning på undersökning att läsandet står sig väl och till och med går framåt.

Exempelvis ökade både försäljningen och antalet fysiska bokhandlar i Sverige under 2025.

Tre av fyra mår bra av att läsa

Nu förklarar Verian att 37 procent av de svarande regelbundet läser fysiska böcker och att 74 procent menar att läsning har en positiv inverkan på deras inre välmående.

7 av 10 mår bättre när de läser och 65 procent intygar att läsande är viktigt för deras välmående.

Det här naturligtvis till glädje för uppdragsgivaren Adlibris som lanserar begreppet ”shelf care”.

”Vi pratar ofta om self care som något yttre – hudvård, träning eller skönhetsrutiner”, säger Adlibris marknadschef Henrik Graan.

”Men många använder även läsning för att koppla av, reflektera och hitta lugn. För oss handlar shelf-care om att ge sig själv tid för återhämtning och närvaro genom böcker.”

