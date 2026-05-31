Drygt en av tre svenskar gör det till vardags. Sju av tio säger att de mår bra av det. Och ja, det gäller framför allt kvinnor.
Det här får sju av tio svenskar att må bra
När sommaren närmar sig längtar många av oss efter att äntligen kunna varva ner med en bra bok och känna lugnet infinna sig.
Nu har Adlibris låtit Verian undersöka hur många genom att fråga 1 526 svenskar mellan 18 och 79 år.
Det talas ofta och mycket om hur vi slutat läsa och enbart gått över till rörliga medier och sociala diton.
Ändå visar undersökning på undersökning att läsandet står sig väl och till och med går framåt.
Exempelvis ökade både försäljningen och antalet fysiska bokhandlar i Sverige under 2025.
Tre av fyra mår bra av att läsa
Nu förklarar Verian att 37 procent av de svarande regelbundet läser fysiska böcker och att 74 procent menar att läsning har en positiv inverkan på deras inre välmående.
7 av 10 mår bättre när de läser och 65 procent intygar att läsande är viktigt för deras välmående.
Det här naturligtvis till glädje för uppdragsgivaren Adlibris som lanserar begreppet ”shelf care”.
”Vi pratar ofta om self care som något yttre – hudvård, träning eller skönhetsrutiner”, säger Adlibris marknadschef Henrik Graan.
”Men många använder även läsning för att koppla av, reflektera och hitta lugn. För oss handlar shelf-care om att ge sig själv tid för återhämtning och närvaro genom böcker.”
”Bättre må bra än se bra ut”
Verians undersökning visar också att svenskar värderar sitt inre välmående. 89 procent svarar att de bryr sig mer om att må bra än om att se bra ut.
37 procent läser alltså fysiska böcker regelbundet, men det är som alltid inte lika många män som kvinnor du hittar med näsan i en bok.
Medan 47 procent av kvinnorna läser regelbundet är det bara 28 procent av männen som gör det.
Semester – då blir det en bok
Inför sommar och sol planerar ändå 73 procent att läsa minst en fysisk bok, huvudsakligen under semestern.
Romaner, spänning och deckare toppar listan, men det gör det ju även resten av året.
Bland dem mellan 18 och 29 år är däremot fantasy och science fiction lika populärt som deckare och spänning.