Många somnar med hörlurar till en podd, lite havsbrus eller en guidad meditation. För vissa är hörlurarna lika självklara på nattduksbordet som tandborsten i badrummet. Men är det verkligen en bra idé att sova med dem hela natten?
Sover du med hörlurar? Här är läkarnas varning
Svaret är ja, oftast. Men det finns några saker som öronläkare tycker att du ska hålla koll på vid sömn.
Musik kan hjälpa dig att somna
Flera mindre studier visar att lugnande ljud kan förbättra sömnen. Framför allt handlar det om musik, vitt brus eller andra ljud som hjälper hjärnan att stänga ute störande tankar och omgivningsljud.
För den som bor granne med en nattaktiv trumpetare eller en partner som snarkar som en äldre dieselmotor kan hörlurar vara rena sömnmedicinen.
Sluta säga god morgon – så hanterar du morgontrötta rätt
Så ska du hantera morgontrötta. Säg inte god morgon med studs i rösten. Skämta inte. Kittla absolut inte. Hen vill vara i fred tills hjärnan startar. När
Problemet stavas fukt
Den största risken handlar inte om ljudet utan om miljön i örat.
In-ear-hörlurar, särskilt brusreducerande modeller, kan stänga in fukt i hörselgången. Det kan i sin tur skapa en gynnsam miljö för bakterier och öka risken för irritation eller infektioner.
Risken är högre för personer som redan har känsliga öron, eksem eller återkommande öroninflammationer, skriver NY Times.
Har du dessutom duschat sent på kvällen kan det finnas kvar fukt i öronen när du går och lägger dig.
Vaxproppar – ett underskattat problem
Ett annat bekymmer är öronvax.
Hörlurar kan störa örats naturliga rengöringssystem och trycka in vaxet längre in i hörselgången. Om du ofta ser vax på hörlurarnas silikonspetsar kan det vara en signal om att du är på väg mot en vaxpropp.
Tecken på problem är bland annat:
- Dämpad hörsel
- Lockkänsla
- Klåda
- Ringande ljud i öronen
Volymen är viktigare än tiden
Många oroar sig för att åtta timmars lyssnande ska skada hörseln.
Enligt experterna är det sällan själva tiden som är problemet. Det är volymen.
Ljudnivåer motsvarande ett normalt samtal, omkring 60–70 decibel, anses säkra även under lång tid. Men om du vrider upp ljudet till nivåer som liknar en stimmig restaurang eller en högljudd spellista ökar risken för hörselskador.
Har du redan nedsatt hörsel bör du vara extra försiktig eftersom det är lätt att omedvetet höja volymen för mycket.
Experterna avslöjar: Så får du bättre sömn i sex enkla steg
Små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad när allt fler svenskar kämpar med sömnproblem. Allt fler upplever problem med sömnen. Att ligga vaken
Missa inte brandlarmet
Det finns också en mer praktisk aspekt.
Brusreducerande hörlurar är fantastiska när grannen bestämmer sig för att möblera om klockan två på natten. Men de kan också göra att du missar viktiga ljud.
Experter rekommenderar faktiskt att du testar om du hör brandvarnaren när du använder dina nattliga hörlurar.
Det är ett råd som förhoppningsvis aldrig behöver bekräftas i verkligheten.
Perfect Weekend Guide: Så sover du säkrare med hörlurar
- Håll volymen på samma nivå som ett vanligt samtal.
- Rengör hörlurarna regelbundet.
- Låt öronen torka ordentligt efter duschen.
- Var uppmärksam på klåda, smärta eller lockkänsla.
- Överväg pannband med inbyggda högtalare eller over-ear-modeller om du använder hörlurar varje natt.
Slutsatsen är att hörlurar vid läggdags sällan är farliga. Men precis som med nattamat, espresso efter middagen och spontana sms till gamla ex gäller samma regel: lite måtta brukar vara en god idé.
Studie: Mindre kaffe ger starkare drömmar
En ny studie visar att personer som minskar sitt kaffeintag ofta upplever mer intensiva och livliga drömmar, något som forskare kopplar till hur hjärnan