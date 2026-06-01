Sover du med hörlurar? Här är läkarnas varning

Problemet stavas fukt

Den största risken handlar inte om ljudet utan om miljön i örat.

In-ear-hörlurar, särskilt brusreducerande modeller, kan stänga in fukt i hörselgången. Det kan i sin tur skapa en gynnsam miljö för bakterier och öka risken för irritation eller infektioner.

Risken är högre för personer som redan har känsliga öron, eksem eller återkommande öroninflammationer, skriver NY Times.

Har du dessutom duschat sent på kvällen kan det finnas kvar fukt i öronen när du går och lägger dig.

Att sova med hörlurar är vanligt, men öronläkare varnar för fukt och irritation i hörselgången. (Foto: Canva)

Vaxproppar – ett underskattat problem

Ett annat bekymmer är öronvax.

Hörlurar kan störa örats naturliga rengöringssystem och trycka in vaxet längre in i hörselgången. Om du ofta ser vax på hörlurarnas silikonspetsar kan det vara en signal om att du är på väg mot en vaxpropp.

Tecken på problem är bland annat:

Dämpad hörsel

Lockkänsla

Klåda

Ringande ljud i öronen

Volymen är viktigare än tiden

Många oroar sig för att åtta timmars lyssnande ska skada hörseln.

Enligt experterna är det sällan själva tiden som är problemet. Det är volymen.

Ljudnivåer motsvarande ett normalt samtal, omkring 60–70 decibel, anses säkra även under lång tid. Men om du vrider upp ljudet till nivåer som liknar en stimmig restaurang eller en högljudd spellista ökar risken för hörselskador.

Har du redan nedsatt hörsel bör du vara extra försiktig eftersom det är lätt att omedvetet höja volymen för mycket.

Missa inte brandlarmet

Det finns också en mer praktisk aspekt.

Brusreducerande hörlurar är fantastiska när grannen bestämmer sig för att möblera om klockan två på natten. Men de kan också göra att du missar viktiga ljud.

Experter rekommenderar faktiskt att du testar om du hör brandvarnaren när du använder dina nattliga hörlurar.

Det är ett råd som förhoppningsvis aldrig behöver bekräftas i verkligheten.

Med eller utan hörlurar när du sover? Svaret beror mer på dina öron än på din spellista. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Så sover du säkrare med hörlurar

Håll volymen på samma nivå som ett vanligt samtal.

Rengör hörlurarna regelbundet.

Låt öronen torka ordentligt efter duschen.

Var uppmärksam på klåda, smärta eller lockkänsla.

Överväg pannband med inbyggda högtalare eller over-ear-modeller om du använder hörlurar varje natt.

Slutsatsen är att hörlurar vid läggdags sällan är farliga. Men precis som med nattamat, espresso efter middagen och spontana sms till gamla ex gäller samma regel: lite måtta brukar vara en god idé.