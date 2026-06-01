Din katt är ett litet rovdjur med mjuka tassar och stark självkänsla. Det är en charmig kombination i soffan. Ute i trafiken är den sämre.
Forskarna är eniga: Så får din katt flera extra år i livet
En ny forskningsgenomgång av husdjur visar att katter som får ströva fritt utomhus lever minst två till tre år kortare än katter som hålls under uppsikt eller på den egna tomten. Orsakerna är inte särskilt mystiska: bilar, slagsmål, fall, gift och sjukdomar.
Bilen vinner nästan alltid
Forskare från Murdoch University i Australien har gått igenom riskerna för utekatter. Resultatet är ganska brutalt. Trafikolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna för unga katter. Europeiska uppskattningar pekar på att 18 till 24 procent av alla utedjur blir påkörda någon gång under livet. Ungefär 70 procent av de olyckorna slutar med döden.
Det spelar ingen roll om djuret heter Paddles och tillhör Nya Zeelands tidigare premiärminister Jacinda Ardern. Den blev också påkörd. Världen gör sällan undantag för kändiskatter.
Här lever ditt djur farligt
Katter som rör sig fritt, skriver Independent, riskerar också att hamna i slagsmål, få bölder, smittas av FIV och komma i kontakt med gift. I studier där katter fått kameror på halsbandet har forskare sett dem korsa vägar, dricka okänt vatten, krypa under hus och utforska dagvattenbrunnar.
Det låter som en äventyrsfilm. För veterinären låter det mer som fakturaunderlag.
Så kan ditt djur få frisk luft ändå
Forskarna menar inte att katten måste leva som en pensionerad revisor i en tvårummare. En inhägnad trädgård, en så kallad ”catio”, staket med rullar eller promenader i sele kan ge katten frisk luft utan att den samtidigt spelar rysk roulette med Volvo V90.
Inomhus behöver katten utsikt, leksaker, klösträd, höga platser, gömställen och rena kattlådor. I hem med flera katter rekommenderas en låda per katt, plus en extra.
Ansvarsfull lyx
Poängen är enkel. Vi behandlar hundar som familjemedlemmar med sele, reflex och försäkring. Djuret får ofta ”frihet”. Men frihet är ett vackert ord för att gå rakt ut framför en lastbil.
Vill du att din bästis ska leva längre är forskarnas råd tydligt: håll den hemma, eller låt den vara ute under kontrollerade former.
