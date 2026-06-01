Forskarna är eniga: Så får din katt flera extra år i livet

Här lever ditt djur farligt

Katter som rör sig fritt, skriver Independent, riskerar också att hamna i slagsmål, få bölder, smittas av FIV och komma i kontakt med gift. I studier där katter fått kameror på halsbandet har forskare sett dem korsa vägar, dricka okänt vatten, krypa under hus och utforska dagvattenbrunnar.

Det låter som en äventyrsfilm. För veterinären låter det mer som fakturaunderlag.

Trafiken är en av de största farorna för katter som rör sig fritt. (Foto: Canva)

ANNONS

Så kan ditt djur få frisk luft ändå

Forskarna menar inte att katten måste leva som en pensionerad revisor i en tvårummare. En inhägnad trädgård, en så kallad ”catio”, staket med rullar eller promenader i sele kan ge katten frisk luft utan att den samtidigt spelar rysk roulette med Volvo V90.

Inomhus behöver katten utsikt, leksaker, klösträd, höga platser, gömställen och rena kattlådor. I hem med flera katter rekommenderas en låda per katt, plus en extra.

Ansvarsfull lyx

Poängen är enkel. Vi behandlar hundar som familjemedlemmar med sele, reflex och försäkring. Djuret får ofta ”frihet”. Men frihet är ett vackert ord för att gå rakt ut framför en lastbil.

Vill du att din bästis ska leva längre är forskarnas råd tydligt: håll den hemma, eller låt den vara ute under kontrollerade former.