Tekniken förändrar våra hjärnor – nu växer jakten på livets mening

Men enligt lyckoforskaren Arthur Brooks, professor vid Harvard, kan just den bekvämligheten göra det svårare att hitta mening i livet.

I en intervju med CNN pekar han på hur det moderna informationsflödet tränar hjärnan att undvika stillhet.

Problemet är inte att teknik i sig är dålig. Problemet är att den ofta används för att slippa det obekväma mellanrummet där större frågor får plats.

Vi har blivit sämre på tristess

Brooks menar att människor behöver bli bättre på att vara uttråkade.

Det låter enkelt, men är i praktiken en radikal tanke i en ekonomi där appar, plattformar och algoritmer tävlar om vår uppmärksamhet.

När hjärnan aldrig får vila minskar förmågan att reflektera över frågor som inte har snabba svar. Vad vill jag med mitt liv? Vad är viktigt? Vem vill jag vara för andra?

Det är frågor som kräver tystnad, inte bara information.