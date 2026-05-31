Harvardprofessorn Arthur Brooks varnar för att ständig digital stimulans gör det svårare att tänka djupt.
Tekniken förändrar våra hjärnor – nu växer jakten på livets mening
Vi lever i en tid där nästan varje känsla av tomhet snabbt kan fyllas med teknik. En notis, en video, ett meddelande eller en ny uppgift finns alltid nära till hands.
Men enligt lyckoforskaren Arthur Brooks, professor vid Harvard, kan just den bekvämligheten göra det svårare att hitta mening i livet.
I en intervju med CNN pekar han på hur det moderna informationsflödet tränar hjärnan att undvika stillhet.
Problemet är inte att teknik i sig är dålig. Problemet är att den ofta används för att slippa det obekväma mellanrummet där större frågor får plats.
Problemet är inte att teknik i sig är dålig. Problemet är att den ofta används för att slippa det obekväma mellanrummet där större frågor får plats.
Samlarintresset för äldre mobiltelefoner har exempelvis ökat kraftigt de senaste åren, där vissa klassiska modeller säljs för betydligt högre priser än många moderna smartphones.
Vi har blivit sämre på tristess
Brooks menar att människor behöver bli bättre på att vara uttråkade.
Det låter enkelt, men är i praktiken en radikal tanke i en ekonomi där appar, plattformar och algoritmer tävlar om vår uppmärksamhet.
När hjärnan aldrig får vila minskar förmågan att reflektera över frågor som inte har snabba svar. Vad vill jag med mitt liv? Vad är viktigt? Vem vill jag vara för andra?
Det är frågor som kräver tystnad, inte bara information.
Välmående räcker inte
Brooks skiljer också mellan lycka och mening. Många försöker optimera välmåendet med träning, rutiner, sömn, kost och produktivitet.
Det kan vara värdefullt, men det svarar inte automatiskt på frågan varför livet känns värt att leva. Meningen växer ofta fram genom relationer, ansvar, tro, arbete, kärlek och förmågan att hantera lidande.
Det är sådant som sällan ryms i snabba digitala belöningssystem.
En ny lyx – ostörd tid
För den som vill hitta mer mening handlar första steget därför inte om ännu en app. Det handlar snarare om att skapa friktion mot tekniken.
Lägg bort mobilen under korta perioder. Gå utan hörlurar. Låt tankarna vandra. Skriv ned de frågor som återkommer.
I en värld där allt går snabbare kan ostörd tid bli den nya lyxen. Och kanske också vägen tillbaka till något många saknar: känslan av riktning.
