Polismyndigheten har under torsdagen slagit till mot aluminiumsmältverket Kubal (Kubikenborg aluminium AB) i Sundsvall. Två personer i ledande ställning har anhållits misstänkta för grovt sanktionsbrott.
Polisens insatsstyrka stormade ryskägda Sundsvallsbolaget
Enligt åklagare Sara Nilsson rör det sig om ”brottslighet som kan skada säkerheten i Sverige och Europa”.
Det är ett tillslag som inte kommer som en fullständig överraskning.
Mångmiljoner till ”den ryska krigskassan”
Vi har tidigare rapporterat om hur 791 miljoner kronor från Kubals vinstkassa skickades till ett cypriotiskt holdingbolag med koppling till Rusals ägarnätverk. Utdelningen skedde trots att Kubals ytterste ägare, oligarken Oleg Deripaska, sedan 2022 är personligen sanktionerad av EU.
Kubals dåvarande vd Mats Andersson hävdade att utdelningen inte bröt mot några sanktioner och att revisorerna godkänt beslutet. Reaktionerna från politiker var starka. Riksdagsledamoten Jörgen Berglund (M) kallade det ”pengar till den ryska krigskassan” och Centerpartiets Martin Ådahl använde ordet ”blodspengar” och krävde att regeringen skulle frysa ryska tillgångar i Sverige.
Det är mot denna bakgrund som torsdagens tillslag blir extra uppseendeväckande. Polisen agerar nu mot ett bolag vars ledning för mindre än ett år sedan öppet försvarade en mångmiljonutdelning till en EU-sanktionerad oligark.
Kubals vice vd Jonas Eriksson bekräftar tillslaget och uppger att bolaget samarbetar med myndigheterna, men att driften inte är tänkt att störas, enligt DA.
Hur påverkas Kubal framåt?
Misstankarna befinner sig i ett tidigt skede och kan förändras. Senast på söndag ska åklagaren avgöra om de anhållna ska begäras häktade. Om åtalet går vidare riskerar Kubal att hamna i ett läge där europeiska partners och myndigheter tvingas ompröva sina relationer med fabriken. Centerpartiet kräver redan nu att staten tvångsförvaltar Kubal.
PS analys: Kubal har länge balanserat på en skör lina med 450 svenska jobb på ena sidan, och ett ägarskap med djupa kopplingar till Kremls ekonomiska nätverk på den andra. Tillslag visar att svenska myndigheter nu dragit slutsatsen att balansen kanske aldrig hölls. Det politiska trycket för tvångsförvaltning kommer sannolikt att öka markant de närmaste dagarna.
Beroende på vad staten väljer att göra i frågan, så kan ägarna påverkas mer eller mindre.
Grovt sanktionsbrott kan leda till fängelse.
