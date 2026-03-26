Polisens insatsstyrka stormade ryskägda Sundsvallsbolaget

Mångmiljoner till ”den ryska krigskassan”

Vi har tidigare rapporterat om hur 791 miljoner kronor från Kubals vinstkassa skickades till ett cypriotiskt holdingbolag med koppling till Rusals ägarnätverk. Utdelningen skedde trots att Kubals ytterste ägare, oligarken Oleg Deripaska, sedan 2022 är personligen sanktionerad av EU.

Kubals dåvarande vd Mats Andersson hävdade att utdelningen inte bröt mot några sanktioner och att revisorerna godkänt beslutet. Reaktionerna från politiker var starka. Riksdagsledamoten Jörgen Berglund (M) kallade det ”pengar till den ryska krigskassan” och Centerpartiets Martin Ådahl använde ordet ”blodspengar” och krävde att regeringen skulle frysa ryska tillgångar i Sverige.

Det är mot denna bakgrund som torsdagens tillslag blir extra uppseendeväckande. Polisen agerar nu mot ett bolag vars ledning för mindre än ett år sedan öppet försvarade en mångmiljonutdelning till en EU-sanktionerad oligark.

Kubals vice vd Jonas Eriksson bekräftar tillslaget och uppger att bolaget samarbetar med myndigheterna, men att driften inte är tänkt att störas, enligt DA.