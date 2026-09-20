Xi Jinping landar i Washington på onsdag, det första besöket i Vita huset sedan 2015. Priset för mötet ser ut att bli ett vapenpaket till Taiwan på omkring 14 miljarder dollar, som Trump nu överväger att skjuta fram till årsskiftet.
Trump pausar vapen till Taiwan för 14 miljarder dollar inför möte med Xi
Paketet frystes redan inför stormötet i Peking i maj. Nu överväger Trump-administrationen att vänta med beskedet till efter APEC-toppmötet i Shenzhen i november, rapporterar South China Morning Post med hänvisning till flera källor. Sannolikt dröjer det till efter G20 i Florida i december, dit Xi också väntas.
En källa beskriver utfallet som ”en kompromiss mellan honom, Kinahökarna och Taiwans lobbyister”. Trump ska ha luftat att skjuta beslutet ända till slutet av 2028, men ”mötte mycket högljutt motstånd från hökarna” när idén kom på bordet.
I Peking varnade Xi för att fel hantering av Taiwanfrågan kan sätta länderna på kollisionskurs. Trump sade efteråt att paketet ligger på is och gav Fox News beskedet: ”Det beror på Kina. Det är ett väldigt bra förhandlingskort för oss, ärligt talat.”
Hotet om ett inställt möte
Enligt The Telegraph, som citerar källor hos japanska Kyodo, har Peking hotat att ställa in besöket om vapenpaketet godkänns dessförinnan. En hög amerikansk tjänsteman nära administrationen kallar uppgiften felaktig.
Jonathan Fritz, tidigare vid utrikesdepartementet och nu vid Center for American Progress, dömer ut pausen: ”Om vi inte gör vapen tillgängliga just på grund av det tryck Xi Jinping själv har utövat, är det ungefär som att fråga vargen om man ska låsa hönshuset på natten.”
Allen Zhang vid Heritage Foundation är lugnare: ”Det här är en del av det vanliga retoriska bröstdunkandet i Taiwanfrågan.”
Kina flyttar trycket från luften till havet
En blockad, scenariot som skulle slå hårdast mot Europa, är vad Peking övar för medan Washington väntar. Kinas flygintrång i Taiwans luftförsvarszon sjönk till 125 i augusti, mindre än hälften av nivån samma månad 2024 och 2025, enligt tankesmedjan AEI.
Till sjöss är bilden den motsatta. I juli räknade Taiwans kustbevakning 244 kinesiska fartyg i Taiwans vatten, ett rekord och mer än fyra gånger fler än de 58 i juli 2025.
Sedan juni patrullerar kinesiska kustbevakningsfartyg öster om Taiwan i ett område på 27 100 kvadratsjömil, mer än dubbla öns yta, enligt Bloomberg. Där gjorde fartyg med olja, gas, järnmalm och jordbruksprodukter 527 passager i juni, fler än de 420 genom själva Taiwansundet.
”Om Taiwansundet är ytterdörren har vattnen i öster ofta setts som bakdörren. Peking vill visa att den bakdörren inte längre är obestridd”, säger Jing Ge vid Florida International University till Bloomberg.
Så sent som den 8 september gick fyra kinesiska kustbevakningsfartyg in i restriktionszonen vid Kinmen och stannade i två timmar.
Taiwan rustar för 2030-talet
Xi har rensat ut i militärledningen under året. Zhang Youxia, tidigare vice ordförande i militärkommissionen, sattes under utredning i januari och avsattes formellt den 28 augusti.
Taiwans försvarsdepartement bedömer i sin årsrapport, som lämnades till parlamentet den 31 augusti, att Folkets befrielsearmé ännu saknar förmågan till en landstigning.
”Rapporten som helhet visar ändå att PLA accelererar förberedelserna för en väpnad invasion av Taiwan”, säger analytikern Chieh Chung vid Institute for National Defense and Security Research till Focus Taiwan. Han bedömer att programmen står klara i etapper mellan 2030 och 2035.
Taiwan svarar med pengar. Regeringen föreslår en försvarsbudget på 1 122,5 miljarder taiwanesiska dollar för 2027, motsvarande 35,3 miljarder dollar och 3,01 procent av BNP.
Parlamentet, där oppositionen har majoritet, röstade den 27 augusti igenom en drönarlag på 240 miljarder taiwanesiska dollar, 7,6 miljarder dollar över sex år, i oppositionens version i stället för regeringens.
Fyra datum avgör
Xi och Trump möts i Vita huset den 24 september. I november väntas de ses igen på APEC i Shenzhen, i december på G20 i Florida.
Däremellan går Taiwan till lokalval den 28 november, där oppositionspartiet KMT, som förespråkar dialog med Peking, försvarar 14 av 22 borgmästar- och landshövdingsposter från valet 2022.
Samtidigt reste Taiwans arbetsmarknadsminister Hung Sun-han på söndagen till Nanjing för ett APEC-möte, den första regeringsmedlemmen som besöker Kina sedan president Lai tillträdde.
Vapenpaketet är kortet Trump vill ha kvar på handen genom alla fyra datum.