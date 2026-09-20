Trump pausar vapen till Taiwan för 14 miljarder dollar inför möte med Xi

Kina flyttar trycket från luften till havet

En blockad, scenariot som skulle slå hårdast mot Europa, är vad Peking övar för medan Washington väntar. Kinas flygintrång i Taiwans luftförsvarszon sjönk till 125 i augusti, mindre än hälften av nivån samma månad 2024 och 2025, enligt tankesmedjan AEI.

Till sjöss är bilden den motsatta. I juli räknade Taiwans kustbevakning 244 kinesiska fartyg i Taiwans vatten, ett rekord och mer än fyra gånger fler än de 58 i juli 2025.

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Sedan juni patrullerar kinesiska kustbevakningsfartyg öster om Taiwan i ett område på 27 100 kvadratsjömil, mer än dubbla öns yta, enligt Bloomberg. Där gjorde fartyg med olja, gas, järnmalm och jordbruksprodukter 527 passager i juni, fler än de 420 genom själva Taiwansundet.

”Om Taiwansundet är ytterdörren har vattnen i öster ofta setts som bakdörren. Peking vill visa att den bakdörren inte längre är obestridd”, säger Jing Ge vid Florida International University till Bloomberg.

Så sent som den 8 september gick fyra kinesiska kustbevakningsfartyg in i restriktionszonen vid Kinmen och stannade i två timmar.

Taiwan rustar för 2030-talet

Xi har rensat ut i militärledningen under året. Zhang Youxia, tidigare vice ordförande i militärkommissionen, sattes under utredning i januari och avsattes formellt den 28 augusti.

Taiwans försvarsdepartement bedömer i sin årsrapport, som lämnades till parlamentet den 31 augusti, att Folkets befrielsearmé ännu saknar förmågan till en landstigning.

”Rapporten som helhet visar ändå att PLA accelererar förberedelserna för en väpnad invasion av Taiwan”, säger analytikern Chieh Chung vid Institute for National Defense and Security Research till Focus Taiwan. Han bedömer att programmen står klara i etapper mellan 2030 och 2035.

Taiwan svarar med pengar. Regeringen föreslår en försvarsbudget på 1 122,5 miljarder taiwanesiska dollar för 2027, motsvarande 35,3 miljarder dollar och 3,01 procent av BNP.

Parlamentet, där oppositionen har majoritet, röstade den 27 augusti igenom en drönarlag på 240 miljarder taiwanesiska dollar, 7,6 miljarder dollar över sex år, i oppositionens version i stället för regeringens.

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Fyra datum avgör

Xi och Trump möts i Vita huset den 24 september. I november väntas de ses igen på APEC i Shenzhen, i december på G20 i Florida.

Däremellan går Taiwan till lokalval den 28 november, där oppositionspartiet KMT, som förespråkar dialog med Peking, försvarar 14 av 22 borgmästar- och landshövdingsposter från valet 2022.

Samtidigt reste Taiwans arbetsmarknadsminister Hung Sun-han på söndagen till Nanjing för ett APEC-möte, den första regeringsmedlemmen som besöker Kina sedan president Lai tillträdde.

Vapenpaketet är kortet Trump vill ha kvar på handen genom alla fyra datum.