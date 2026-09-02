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Börs & Finans

Dystert på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har öppnat. Arkivbild.
Stockholmsbörsen har öppnat. Foto: Christine Olsson/TT

Nedgången på Stockholmsbörsen förstärks. Strax efter klockan 14 är OMXS-index ned 0,6 procent i linje med utvecklingen runtom i Europa.

Mot strömmen går ett fåtal bolag, bland annat luftvärmepumptillverkaren Nibe som lyfter 1,3 procent. Bolaget brukar gå starkt i anslutning till stigande energipriser, bland annat har oljepriset lyft den senaste tiden på grund av förstärkt oro kring Irankriget.

Till dagens stora förlorare märks fordonstillverkaren Volvo som backar 1,9 procent. Utanför OMXS30-listan har biltillverkaren Volvo Cars under morgonen presenterat försäljningsstatistik för perioden juni–augusti. Försäljningen backade med 7 procent och aktien sjunker drygt 3,4 procent.

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