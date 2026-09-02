Dystert på Stockholmsbörsen

Guld i ett av fyra borrhål – två nya i höst

Lappland guldprospektering rapporterar guld i ett av fyra borrhål i Nya Gilleberget. I höst borrar man två nya hål för att se utbredningen. Det är slutrapport för Lapplands guldprospektering när det gäller de fyra kärnborrhål man tagit vid Nya Gilleberget i Ljusdal. Guld påträffades i ett av de fyra hålen. Guldzonen på 28,05 meter med …