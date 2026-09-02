Problemen hopar sig för Ryssland och Putins krigsekonomi. Analytiker menar att risken för en kollaps ökar när krisen tilltar.
Analytikernas varning: Därför ökar risken för rysk kollaps
En rysk berättelse talar om augusti som den månad då de flesta olyckor inträffar. I augusti 1991 ledde ett misslyckat kuppförsök mot Michail Gorbatjov till Sovjetunionens sammanbrott.
I augusti 1996 förlorade Ryssland det första Tjetjenien-kriget och i augusti 1998 drabbades Ryssland av en allvarlig finanskris som fick rubeln att kollapsa.
Mer? I augusti 1999 blev en invasion av Dagestan startskotet för det andra Tjetjenien-kriget.
Det var den sistnämnda konflikten som förde en tidigare okänd KGB-officer vid namn Vladimir Putin till toppen av rysk politik. Fenomenet kallas ”augustiförbannelsen” eller ”svarta augusti”.
Putins hemliga plan för att splittra Nato och EU. Dagens PS
Ny tuff augustimånad
Nu har Ryssland återigen haft en tuff augusti-månad. Bensinen börjar ta slut. Enorma lagerbyggnader har satts i brand.
Stora mängder kontakter har lämnat bankerna och rykten cirkulerar om en ny mobilisering, något som tidigare lett till massiv utvandring, påpekar danska Börsen.
Rysslands ekonomi är krisdrabbad sedan länge, men nu spekuleras i om augustiproblemen ska få korthuset att rasa.
Enligt Börsen har ryssar i år tagit ut 2 100 miljarder rubel från sina bankkonton.
”Staten har fortfarande gott om resurser för att förhindra en kollaps i den bemärkelsen. De har i princip kontroll över bankerna och den finansiella sektorn, och de har fortfarande inkomster från export av olja och gas”, säger Anders Olofsgård, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
”Flera tydliga varningssignaler”
Olofsgård ingår i en svensk expertgrupp som tagit fram analyser av den ryska ekonomins tillstånd, bland annat åt den svenska regeringen och EU:s ministerråd.
Han påpekar att kriser sällan aviserar sin ankomst. Trycket byggs oftast upp under ytan tills något brister – och att Ryssland uppvisar flera tydliga varningssignaler.
”När sådant här sker, sker det ofta plötsligt. Det är inte så att jag väntar mig det – att det sker väldigt snabbt – men risken ökar gradvis över tid samtidigt som ekonomin fortsätter att rulla på”, säger Olofsgård hos Börsen.
Finansiella kollapser tenderar att börja inom banksektorn. I Ryssland är sektorn redan under press, En av de största rörelserna nu sker i form av kontantuttag, där det nu handlar om rekordbelopp.
Enligt Olofsgård är det ännu inte tal om en klassisk bankrusning, där ett stort antal kunder försöker ta ut sina pengar samtidigt.
”Men om förtroendet för den finansiella sektorn rasar fullständigt kan vi hamna i det läget och då kan situationen snabbt spåra ur”, konstaterar han. ’
Avslöjad: Ryske spionen nära Stockholm. Dagens PS
”Förtroendet börjar svikta”
Förtroendet för bankerna börjar svikta, menar den ryske ekonomen Alexandra Prokopenko, tidigare rådgivare åt Rysslands centralbank, hos Washington Post.
”Det innebär att människor inte litar på det ryska banksystemet eller det finansiella systemet”, säger hon.
Befolkningen har börjat frukta att staten ska beslagta bankernas medel, förklarar Prokopenko.
Samtidigt skapar rykten om en förestående massmobilisering oro och får betydligt fler ryssar att undersöka möjligheterna att snabbt lämna landet.
Eftersom ryska bankkort inte fungerar utomlands måste man ta ut kontanter som kan växlas till exempelvis euro eller dollar.
Han tar över oljejätten efter öppet bråk och kaos. Dagens PS
Rekordnivåer på utvandring
Under en enda vecka i slutet av augusti passerade 113 000 ryssar gränsövergången Verchnij Lars mellan Ryssland och Georgien, vilken ligger längs en gammal rysk militärväg. Det rapporterar Politico med hänvisning till ryska siffror.
Det är fler än i september 2022, då Kreml kallade in 300 000 män till den ryska krigsinsatsen.
Dessutom har en akut bränslekris under året ytterligare eldat på ryssarnas oro. Krisen följer på ihållande ukrainska attacker mot oljeraffinaderier.
Konsekvenserna märks direkt av befolkningen, som tvingas stå i timslånga köer för betydligt dyrare bensin.
När priset rusar: Tjänar 26 miljarder på gammal koppar. Dagens PS