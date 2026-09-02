Analytikernas varning: Därför ökar risken för rysk kollaps

I augusti 1996 förlorade Ryssland det första Tjetjenien-kriget och i augusti 1998 drabbades Ryssland av en allvarlig finanskris som fick rubeln att kollapsa.

Mer? I augusti 1999 blev en invasion av Dagestan startskotet för det andra Tjetjenien-kriget.

Det var den sistnämnda konflikten som förde en tidigare okänd KGB-officer vid namn Vladimir Putin till toppen av rysk politik. Fenomenet kallas ”augustiförbannelsen” eller ”svarta augusti”.

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Ny tuff augustimånad

Nu har Ryssland återigen haft en tuff augusti-månad. Bensinen börjar ta slut. Enorma lagerbyggnader har satts i brand.

Stora mängder kontakter har lämnat bankerna och rykten cirkulerar om en ny mobilisering, något som tidigare lett till massiv utvandring, påpekar danska Börsen.

Rysslands ekonomi är krisdrabbad sedan länge, men nu spekuleras i om augustiproblemen ska få korthuset att rasa.

Enligt Börsen har ryssar i år tagit ut 2 100 miljarder rubel från sina bankkonton.

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”Staten har fortfarande gott om resurser för att förhindra en kollaps i den bemärkelsen. De har i princip kontroll över bankerna och den finansiella sektorn, och de har fortfarande inkomster från export av olja och gas”, säger Anders Olofsgård, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

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