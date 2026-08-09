USA: Drönare på tysk flygplats "sannolikt rysk"

Ny bedömning från USA

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Enligt WSJ trodde USA tidigare att en attack mot en Nato-allierad inte skulle ske så länge Ryssland var upptaget av kriget i Ukraina.

Den nya bedömningen från amerikansk underrättelsetjänst stämmer överens med en rad liknande varningar europeiska företrädare utfärdat under de senaste månaderna.

Med hänvisning till polisrapporter uppgav Süddeutsche Zeitung att flygplanet från Antonov Airlines transporterade en ospecificerad typ av militär ammunition från Frankrike till Leipzig.

Ammunitionen fanns fortfarande ombord när drönaren påträffades. Tidningen uppgav även att drönaren var lastad med Semtex, ett sprängämne av militär kvalitet.

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”Scenario för hybridattack”

Tyske inrikesministern Alexander Dobrindt beskriver händelsen 5 augusti som ett ”scenario för hybridattack”.

Han nämner inte Ryssland vid namn, men Kreml har under flera år fört ett hybridkrig i syfte att destabilisera europeiska länder.

”Hot från drönare, inklusive hybridhot, är något vi känner till sedan tidigare. Att en drönare – utrustad med sprängämnen – befinner sig på flygplatsområdet utgör dock ett nytt hotscenario”, skriver den tyske ministern.

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Misstänkta drönarincidenter med kopplingar till Ryssland har upprepade gånger stört flygplatser runt om i Europa, vilket lett till inställda flyg och omdirigeringar, påminner Kyiv Independent.

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Ukrainska Antonov-planet på Leipzig flygplats. Det var nära det planet den drönare hittades som USA nu identifierar som ”sannolikt” rysk. (Foto: Hendrik Schmidt /AP-TT

Fler tyska incidenter

Flygplatsen Leipzig/Halle har fungerat som bas för ukrainska Antonov Airlines sedan en tid efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion.

Enligt tyska Bild befann sig fyra ukrainska fraktflygplan på platsen vid tidpunkten för den misstänkta attacken.

Misstänkta drönare har även observerats i närheten av militärbaser i Europa, däribland vid en incident i Tyskland bara två dagar efter att en drönare upptäckts vid flygplatsen i Leipzig.

Flera drönare upptäcktes över en militärbas i staden Mechernich i västra Tyskland den 7 augusti, vilket en företrädare för Bundeswehr bekräftade.

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