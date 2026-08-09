USA:s underrättelsetjänster bedömer att den drönare med sprängämnen som upptäcktes på en tysk flygplats ”sannolikt” är rysk.
USA: Drönare på tysk flygplats "sannolikt rysk"
En drönare utrustad med sprängämnen och hittad på flygplatsen i tyska Leipzig är sannolikt rysk, enligt amerikanska media som hänvisar till källor inom USA:s underrättelsetjänster.
Uppgifterna kommer några dagar efter att ett ukrainskt fraktflygplan lastat med ammunition utsattes för en drönare med sprängämnen på flygplatsen Leipzig/Halle sent den 4 augusti.
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Stoppades under natten
Flygtrafiken på flygplatsen stoppades natten till den 5 augusti efter att en ”modifierad drönare” observerats och senare hittats intill ett ukrainskt transportflygplan av typen Antonov An-124.
Dessutom hade ett andra ”oidentifierat flygande föremål” kolliderat med ett inkommande fraktflygplan från DHL.
Myndigheterna utreder fortfarande den andra drönaren som kolliderade med flygplanet, enligt Wall Street Journal.
Nyheten kommer samtidigt som rapporter från amerikansk underrättelsetjänst på nytt varnar för att Vladimir Putin är på väg att provocera ett Nato-land genom en begränsad attack redan i höst.
Ny bedömning från USA
Enligt WSJ trodde USA tidigare att en attack mot en Nato-allierad inte skulle ske så länge Ryssland var upptaget av kriget i Ukraina.
Den nya bedömningen från amerikansk underrättelsetjänst stämmer överens med en rad liknande varningar europeiska företrädare utfärdat under de senaste månaderna.
Med hänvisning till polisrapporter uppgav Süddeutsche Zeitung att flygplanet från Antonov Airlines transporterade en ospecificerad typ av militär ammunition från Frankrike till Leipzig.
Ammunitionen fanns fortfarande ombord när drönaren påträffades. Tidningen uppgav även att drönaren var lastad med Semtex, ett sprängämne av militär kvalitet.
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”Scenario för hybridattack”
Tyske inrikesministern Alexander Dobrindt beskriver händelsen 5 augusti som ett ”scenario för hybridattack”.
Han nämner inte Ryssland vid namn, men Kreml har under flera år fört ett hybridkrig i syfte att destabilisera europeiska länder.
”Hot från drönare, inklusive hybridhot, är något vi känner till sedan tidigare. Att en drönare – utrustad med sprängämnen – befinner sig på flygplatsområdet utgör dock ett nytt hotscenario”, skriver den tyske ministern.
Misstänkta drönarincidenter med kopplingar till Ryssland har upprepade gånger stört flygplatser runt om i Europa, vilket lett till inställda flyg och omdirigeringar, påminner Kyiv Independent.
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Fler tyska incidenter
Flygplatsen Leipzig/Halle har fungerat som bas för ukrainska Antonov Airlines sedan en tid efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion.
Enligt tyska Bild befann sig fyra ukrainska fraktflygplan på platsen vid tidpunkten för den misstänkta attacken.
Misstänkta drönare har även observerats i närheten av militärbaser i Europa, däribland vid en incident i Tyskland bara två dagar efter att en drönare upptäckts vid flygplatsen i Leipzig.
Flera drönare upptäcktes över en militärbas i staden Mechernich i västra Tyskland den 7 augusti, vilket en företrädare för Bundeswehr bekräftade.
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