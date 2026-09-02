Lake Ontario-effekten: Alternativen till Google maps tokrusar

Google Maps valde att följa den amerikanska regeringens officiella geografiska namn och visar ”Lake America” för användare i USA, medan Kanada fortsatt får se Lake Ontario.

MapQuest gjorde tvärtom – och belönades av användarna, rapporterar Techcrunch. Enligt Sensor Tower ökade de amerikanska nedladdningarna med mer än tio gånger vecka mot vecka. Appen blev dessutom nummer ett bland navigeringsappar i den amerikanska App Store.

Det är en anmärkningsvärd utveckling för en tjänst som funnits sedan 1996 och många förknippar med internetålderns första kartboom snarare än dagens appmarknad.

Europa utmanar också

Men MapQuest är inte ensamt om att utmana Google Maps.

I Europa sticker nederländska Magic Earth ut. Appen marknadsförs som ett integritetsvänligt alternativ till Google och bygger sina kartor på OpenStreetMap.

Här är försäljningsargumentet inte politiskt – utan personligt.

Magic Earth säger att användarna ska kunna få avancerad navigering utan att deras resor används för att bygga upp detaljerade profiler. Appen erbjuder bland annat bilnavigation, trafikuppgifter, offlinekartor och stöd för Apple CarPlay.