Google Maps har länge varit självklart för miljontals bilister. Men bråket om Lake Ontario och oro kring data får alternativen att rusa i popularitet.
Lake Ontario-effekten: Alternativen till Google maps tokrusar
Den gamla karttjänsten MapQuest fick plötsligt ett rejält uppsving efter att bolaget vägrade följa Donald Trumps beslut att byta namn på Lake Ontario till ”Lake America”.
Google Maps valde att följa den amerikanska regeringens officiella geografiska namn och visar ”Lake America” för användare i USA, medan Kanada fortsatt får se Lake Ontario.
MapQuest gjorde tvärtom – och belönades av användarna, rapporterar Techcrunch. Enligt Sensor Tower ökade de amerikanska nedladdningarna med mer än tio gånger vecka mot vecka. Appen blev dessutom nummer ett bland navigeringsappar i den amerikanska App Store.
Det är en anmärkningsvärd utveckling för en tjänst som funnits sedan 1996 och många förknippar med internetålderns första kartboom snarare än dagens appmarknad.
Europa utmanar också
Men MapQuest är inte ensamt om att utmana Google Maps.
I Europa sticker nederländska Magic Earth ut. Appen marknadsförs som ett integritetsvänligt alternativ till Google och bygger sina kartor på OpenStreetMap.
Här är försäljningsargumentet inte politiskt – utan personligt.
Magic Earth säger att användarna ska kunna få avancerad navigering utan att deras resor används för att bygga upp detaljerade profiler. Appen erbjuder bland annat bilnavigation, trafikuppgifter, offlinekartor och stöd för Apple CarPlay.
Betala istället för att dela data
Magic Earth har valt en modell där användarna kan betala en liten avgift i stället för att företaget finansierar tjänsten genom reklam eller försäljning av användardata.
Appens egen integritetspolicy beskriver att information kan behandlas för att tjänsten ska fungera, bland annat tekniska uppgifter, sökningar, ruttförfrågningar och positionsinformation. Skillnaden är vad informationen används till och hur den lagras – inte att appen på magiskt vis behöver veta absolut ingenting om användaren, namnet till trots.
Än så länge är det nog en marginell motgång för Google, men ett kartkrig är något de vill undvika. Google Maps är en del av ett enormt ekosystem av sökningar, platser, företag, recensioner, annonser, trafikdata och användarbeteende som teknikjätten tjänar stora pengar på.
Fakta: Alternativ till Google Maps
Apple Maps – Googles största globala konkurrent på mobiltelefoner, särskilt på Iphone.
MapQuest – har fått ett kraftigt uppsving efter namnstriden kring Lake Ontario.
Magic Earth – nederländsk app med fokus på integritet och offline-navigation.
OpenStreetMap – öppen kartdatabas som används av många alternativa karttj
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