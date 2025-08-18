Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

EU för svagt

ANNONS

Sällsynta jordartsmetaller finns i bland annat stridflygplan och annan försvarsutrustning. På bild en svensk JAS 39 Gripen. (Foto: Melcher Ekströmer/TT)

Enligt branschorganisationen BDI importerar EU 95 procent av sina strategiska råvaror. För de mest försvarskritiska ämnena, som gallium och germanium, står Kina för upp till 86 procent av bearbetningen.

Kina har redan begränsat exporten till västliga försvarsbolag, vilket lett till förseningar och ökade kostnader. Dagens PS rapporterade i somras att stoppet omfattade metaller som används i missiler, satelliter och stridsflygplan, något som ytterligare förvärrat situationen.

“Makroekonomiskt sett är detta en stor risk, ingen tvekan”, säger Kullik.

“Även om Peking håller exporten öppen kvarstår det strukturella beroendet. Alla länder som använder dessa teknologier – Frankrike, Spanien, Storbritannien – förlitar sig alla på samma leveranskedjor, och de leder alla tillbaka till Kina”, tillägger han.

Skillnaden mot USA menar han är tydlig. Washington klassar råvarorna som strategiska och har statliga lager för kriser. EU:s motsvarighet, lagen om kritiska råvaror, sätter upp mål men saknar tvingande verktyg.

“Vi har inget statligt lager, till skillnad från med gas eller olja. Den här typen av förebyggande, strategisk beredskap ser jag bara inte än”, säger Kullik.

Läs också: “Inga sätt att gömma sig” – svenska satelliter mot skuggflottan. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

ANNONS

Krav på förändring

Vanessa Zobel från tyska Kristdemokraterna kallar EU:s lag om kritiska råvaror välmenande men ineffektiv. Hon ser Tysklands beroende som ett direkt hot mot säkerheten.

“Utan säkra leveranskedjor kan det inte finnas någon trovärdig militär avskräckning”, säger hon.

Zobel menar att Tyskland måste bygga egna reserver och återstarta inhemsk gruvdrift. Outnyttjade litiumfyndigheter pekas ut som ett exempel.

“Den som vill ha en motståndskraftig försvarsindustri måste godkänna gruvplatser, godkänna utvinning och prioritera finansiering”, säger hon.

Splittring om militärtjänst

Bundeswehrsoldater under en evakueringsövning. Samtidigt är regeringen splittrad om hur styrkorna ska växa.(Foto: Bernd Wuestneck/TT)

Men råvaruberoendet är inte det enda bekymret för Merz. DW rapporterar att regeringskoalitionen är splittrad om hur Bundeswehr, Tysklands väpnade styrkor, ska växa.

Med nuvarande 183 000 soldater behövs ytterligare 60 000 för att möta Natos mål. SPD vill införa en ny frivillig militärtjänst medan CDU och CSU menar att det kan bli nödvändigt att återgå till obligatorisk värnplikt.

ANNONS

“En attraktiv modell skulle kunna locka i genomsnitt 25 000 till 30 000 varje år”, säger försvarsminister Boris Pistorius.

Flera kristdemokrater är däremot tveksamma till att förlita sig på frivilliga lösningar.

“De Nato-mål som vi har åtagit oss att uppfylla saknas helt”, säger Norbert Röttgen, vice ordförande för CDU/CSU:s parlamentariska grupp.

“Vi har inte råd att göra misstag som vi tydligt ser komma”, varnar han också.

Läs även: Nya trenden – jobba på kontor. Dagens PS

Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS