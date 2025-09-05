Experten: Kina kan nå 1 000 kärnvapen redan på 2030-talet

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Från kopiering till innovation

För bara två decennier sedan byggde Kina sitt försvar på ryska importvapen. De plockade isär, kopierade och modifierade. I dag är situationen en annan.

Per Olsson, försvarsekonom vid FOI, menar att Kinas militära utveckling sker i en helt annan skala än tidigare. (Foto: FOI)

”I dag är kineserna innovativa och vågar ta risker. Tidigare kunde de luta sig mot beprövade grejer som andra tagit fram, men nu har de nått den nivån att kopiering inte räcker. Då måste de gå en egen väg som de tror passar dem”, säger Olsson.

Han pekar bland annat på att Kina utvecklar stridsvagnar med mindre kaliber, 105 millimeter, i stället för att som i Europa satsa på grövre ammunition. Enligt honom kan det hänga ihop med en analys att framtidens krig i stor utsträckning kommer att avgöras med drönare.

Även en ny undervattensdrönare väckte uppmärksamhet. Den kan enligt Olsson ligga inaktiv under lång tid, för att sedan smyga sig nära ett fartyg och slå till.

Olsson berättar också att Kina under paraden visade upp flera typer av ballistiska robotar. ”De visade upp både vanliga ballistiska robotar och sådana som kan bära kärnvapen”, säger han.

Budgeten växer snabbt

Kina har som uttalat mål att ha en militär i världsklass till år 2049. Den officiella budgeten för 2025 uppgår till motsvarande 2 320 miljarder kronor, vilket placerar landet på andra plats i världen efter USA. Men enligt Sipri, Stockholm International Peace Research Institute, är de faktiska kostnaderna betydligt högre och kan vara över 2 800 miljarder kronor.

“Vi ser en stor uppbyggnad av kärnvapen i Kina. Tidigare låg de stabilt runt 200 stycken, nu är de uppe i över 500 och på 2030-talet kommer de att nå 1 000 stycken”, säger Olsson.

DN skriver att paraden i Peking var en tydlig signal om Kinas snabba militära framsteg.

Enligt Sofia Ledberg, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, är utvecklingen en del av en bredare strategi under Xi Jinpings tid vid makten. ”Under Xi Jinpings tio år vid makten har militariseringen i landet ökat avsevärt. Både genom fortsatta satsningar på det militära försvaret och på en tydlig militarisering av det civila samhället”, skriver hon i Officerstidningen.

Fortfarande ligger USA långt före på många områden, men enligt Olsson blir tidsgapet allt mer kritiskt.

”Tiden börjar bli kritisk, under alla de år när projekt blir försenade i väst och man står utan grejer, samtidigt som Kina redan har dem”, säger han.

