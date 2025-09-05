Dagens PS
Experten: Kina kan nå 1 000 kärnvapen redan på 2030-talet

En GJ-11 stridsdrönare visades upp under Kinas militärparad i Peking, där landet presenterade ett 20-tal nya vapensystem.
En GJ-11 stridsdrönare visades upp under Kinas militärparad i Peking, där landet presenterade ett 20-tal nya vapensystem. (Foto: Andy Wong/AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

När Xi Jinping samlade Vladimir Putin och Kim Jong-Un vid militärparaden i Peking visades nya vapensystem upp. Samtidigt väntas Kinas kärnvapenarsenal fördubblas under 2030-talet.

Kina har visat upp ett 20-tal nya vapensystem under en stor militärparad i Peking.

Händelsen markerade 80-årsdagen av andra världskrigets slut, men budskapet handlade lika mycket om framtid och geopolitik, enligt en expert.

Tre ledare möttes

Under veckan hölls den stora militärparaden i Peking. När Kinas president Xi Jinping hälsade på Nordkoreas Kim Jong-Un och Rysslands president Vladimir Putin i början av paraden blev det en stark symbolik. Det var första gången de tre ledarna samlades på samma plats och signalen var tydlig: en enad front mot väst.

Putin, Xi Jinping och Kim Jong-Un inför militärparaden i Peking den 3 september 2025. Foto: Sergei Bobylev/AP
Putin, Xi Jinping och Kim Jong-Un inför militärparaden i Peking den 3 september 2025. Foto: Sergei Bobylev/AP

Per Olsson, försvarsekonom vid FOI, följde uppvisningen noga och säger att omfattningen överraskade.

”Det här är i en helt annan skala än tidigare, det har gått förvånansvärt fort”, säger han till DN.

Normalt presenteras bara ett fåtal nya vapensystem vid paraderna. Den här gången rörde det sig om kanske 20 stycken eller fler. Bland dem fanns undervattensdrönare, nya sjömålsrobotar och nästa generations stridsvagnar.

Från kopiering till innovation

För bara två decennier sedan byggde Kina sitt försvar på ryska importvapen. De plockade isär, kopierade och modifierade. I dag är situationen en annan.

Per Olsson, försvarsekonom vid FOI, menar att Kinas militära utveckling sker i en helt annan skala än tidigare. (Foto: FOI)
Per Olsson, försvarsekonom vid FOI, menar att Kinas militära utveckling sker i en helt annan skala än tidigare. (Foto: FOI)

”I dag är kineserna innovativa och vågar ta risker. Tidigare kunde de luta sig mot beprövade grejer som andra tagit fram, men nu har de nått den nivån att kopiering inte räcker. Då måste de gå en egen väg som de tror passar dem”, säger Olsson.

Han pekar bland annat på att Kina utvecklar stridsvagnar med mindre kaliber, 105 millimeter, i stället för att som i Europa satsa på grövre ammunition. Enligt honom kan det hänga ihop med en analys att framtidens krig i stor utsträckning kommer att avgöras med drönare.

Även en ny undervattensdrönare väckte uppmärksamhet. Den kan enligt Olsson ligga inaktiv under lång tid, för att sedan smyga sig nära ett fartyg och slå till.

Olsson berättar också att Kina under paraden visade upp flera typer av ballistiska robotar. ”De visade upp både vanliga ballistiska robotar och sådana som kan bära kärnvapen”, säger han.

Budgeten växer snabbt

Kina har som uttalat mål att ha en militär i världsklass till år 2049. Den officiella budgeten för 2025 uppgår till motsvarande 2 320 miljarder kronor, vilket placerar landet på andra plats i världen efter USA. Men enligt Sipri, Stockholm International Peace Research Institute, är de faktiska kostnaderna betydligt högre och kan vara över 2 800 miljarder kronor.

“Vi ser en stor uppbyggnad av kärnvapen i Kina. Tidigare låg de stabilt runt 200 stycken, nu är de uppe i över 500 och på 2030-talet kommer de att nå 1 000 stycken”, säger Olsson.

DN skriver att paraden i Peking var en tydlig signal om Kinas snabba militära framsteg.

Enligt Sofia Ledberg, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, är utvecklingen en del av en bredare strategi under Xi Jinpings tid vid makten. ”Under Xi Jinpings tio år vid makten har militariseringen i landet ökat avsevärt. Både genom fortsatta satsningar på det militära försvaret och på en tydlig militarisering av det civila samhället”, skriver hon i Officerstidningen.

Fortfarande ligger USA långt före på många områden, men enligt Olsson blir tidsgapet allt mer kritiskt.

”Tiden börjar bli kritisk, under alla de år när projekt blir försenade i väst och man står utan grejer, samtidigt som Kina redan har dem”, säger han.

Kina Militär Xi Jinping
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

