Pensionen växer långsamt. Men det gör också avgifterna. Och för den som inte ser upp kan en till synes liten kostnad bli en mycket dyr överraskning när arbetslivet summeras.
Du kan bli av med hundratusentals kronor i pension: "Olyckligt"
Drygt 9 av 10 anställda har tjänstepension. Ändå är det bara 19 procent som loggar in för att se över sin tjänstepension medan 4 av 10 privatanställda, motsvarande 2 miljoner svenskar, inte läser informationen de får om sin tjänstepension.
Därför är det inte helt märkligt att många svenskar idag inte har koll på vad deras fonder kostar. Vi tänker helt enkelt inte särskilt mycket på avgifterna. Ett dyrt beslut, visar det sig.
”Tjänstepensionen är pengar som ska jobba åt dig i 20, 30 eller 40 år. Då får även en tiondels procents skillnad väldigt stor effekt över tid genom ränta på ränta”, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB, till News55.
”Lätt att fastna”
Problemet är alltså att fondernas avgifter naggar kapitalet i kanten, år efter år.
Över ett helt arbetsliv kan det handla om hundratusentals kronor i förlorat pensionskapital.
”Det är lätt att fastna i de fonder man har och missa avgifterna. Men det är där snöbollseffekten kommer in över tid som gör det så dyrt och djupt olyckligt”, säger Américo Fernández.
Stor skillnad mellan olika lösningar
Situationen är inte sällan lite extra ofördelaktig för dig som har en individuell tjänstepension.
Har man kollektivavtal är tjänstepensionen vanligtvis upphandlad. Det betyder att arbetsmarknadens parter ofta har pressat ned avgifterna i förväg. Därför behöver spararen i många fall inte själv bevaka avgifterna lika noggrant.
Men för den som saknar kollektivavtal, eller lockas över till en privat pensionslösning, kan läget bli ett annat.
Det varnade Finansinspektionens Moa Langemark för i april.
”Avgifterna i individuell tjänstepension kan kosta hundratusentals kronor under ett arbetsliv. Har du en sådan lösning behöver du vara på din vakt – annars riskerar pengarna att hamna hos förmedlaren i stället för i din pension”, sa hon.
Myndigheten pekar på att motsvarande fond kan kosta omkring 1,25 procent i individuell tjänstepension, jämfört med cirka 0,34 procent i kollektivavtalade alternativ som ITP.
Så mycket pengar kan du förlora
Enligt tidigare beräkningar kan en avgift på 1 procent på ett kapital på 1 miljon kronor minska värdet med upp till omkring 300 000 kronor på 30 år.
En avgift på 1,2 procent i stället för 0,3 procent kan i sin tur innebära cirka 7 000 kronor lägre pension per år.
