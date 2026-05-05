Elon Musk duckar sällan för de stora framtidsbilderna. Nu väcker han uppmärksamhet med ett påstående som går rakt emot allt som pensionsrådgivare brukar säga.
Sluta spara till pensionen – råder Musk
Elon Musk, världens rikaste person genom tiderna, har gjort det till något av en vana att måla framtiden i breda penseldrag.
Senast i fjol målade han upp en vision om att jobb snart blir valfritt och att pengar blir irrelevanta om en sisådär 10 till 20 år.
AI och robotik banar väg för den utvecklingen. AI banar också väg för en framtid utan pensionssparande, menar Musk.
”Oroa dig inte”
I en intervju i podcasten Moonshots with Peter Diamandis säger Musk att den tekniska utvecklingen kan förändra hela ekonomin.
”Oroa dig inte för att spara pengar till pensionen om 10 eller 20 år”, säger Musk. ”Det kommer inte spela någon roll”.
Tror på enorm AI-effekt
Musk menar att AI kommer att öka produktiviteten så kraftigt att dagens ekonomiska regler inte längre fungerar på samma sätt. Enligt honom kan AI redan nu utföra en stor del av de jobb som människor gör.
”Allt förutom att forma atomer kan AI förmodligen göra hälften eller mer av redan nu”, säger han.
Musk säger också att han är övertygad om att AI år 2030 kommer att vara smartare än alla människor tillsammans.
Varor, vård och skola utan gränser
Bakom uttalandet ligger Musks bild av en framtid där AI och robotar gör att varor och tjänster blir mycket lättare att producera. Enligt honom kan det påverka allt från sjukvård till utbildning.
Han menar också att det inte är penningmängden som blir det viktiga, utan hur mycket samhället faktiskt kan producera.
”Det kommer inte spela någon roll eftersom produktionen av varor och tjänster faktiskt kommer att växa snabbare än penningmängden”, säger han.
Rådgivarna säger tvärtom
Musks optimism står förvisso i skarp kontrast till vad många ekonomiska rådgivare säger.
National Enquirer hänvisar exempelvis till en ny studie från Northwestern Mutual, där amerikaner uppges behöva omkring 1,46 miljoner dollar för att kunna pensionera sig bekvämt. Det är 200 000 dollar mer än året innan.
Samtidigt uppges det typiska sparandet ligga på 87 000 dollar.
Så medan Musk målar upp en framtid där AI gör pensionsoron överflödig, lever många hushåll fortfarande i en helt annan verklighet.
