Sluta spara till pensionen – råder Musk

Tror på enorm AI-effekt

Musk menar att AI kommer att öka produktiviteten så kraftigt att dagens ekonomiska regler inte längre fungerar på samma sätt. Enligt honom kan AI redan nu utföra en stor del av de jobb som människor gör.

”Allt förutom att forma atomer kan AI förmodligen göra hälften eller mer av redan nu”, säger han.

Musk säger också att han är övertygad om att AI år 2030 kommer att vara smartare än alla människor tillsammans.

ANNONS

Missa inte: Ukrainsk miljardär köper 21-rumslägenhet – för 5 miljarder kronor. Dagens PS

Varor, vård och skola utan gränser

Bakom uttalandet ligger Musks bild av en framtid där AI och robotar gör att varor och tjänster blir mycket lättare att producera. Enligt honom kan det påverka allt från sjukvård till utbildning.

Han menar också att det inte är penningmängden som blir det viktiga, utan hur mycket samhället faktiskt kan producera.

”Det kommer inte spela någon roll eftersom produktionen av varor och tjänster faktiskt kommer att växa snabbare än penningmängden”, säger han.

Rådgivarna säger tvärtom

Musks optimism står förvisso i skarp kontrast till vad många ekonomiska rådgivare säger.

National Enquirer hänvisar exempelvis till en ny studie från Northwestern Mutual, där amerikaner uppges behöva omkring 1,46 miljoner dollar för att kunna pensionera sig bekvämt. Det är 200 000 dollar mer än året innan.

Samtidigt uppges det typiska sparandet ligga på 87 000 dollar.

ANNONS

Så medan Musk målar upp en framtid där AI gör pensionsoron överflödig, lever många hushåll fortfarande i en helt annan verklighet.

Läs också: Expertens varning: Gör du inget kan du sabba din pension. Realtid