Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent 

Nu har Mercer återigen släppt sin rapport Global Pension Index. Liksom tidigare år hamnar bland annat Indien, Argentina, Filippinerna och Turkiet i botten.

I världstoppen återfinns, som vanligt, Nederländerna, Island och Danmark, som alla får toppbetyget A.

Nytt för i år är att Sverige har förbättrat sitt betyg från B till B+ och således ökat sin totalpoäng från 74,3 till 78,2. Det innebär att Sverige inte längre är sämst i Norden – vi har passerat både Finland och Norge.

Vår klättring beror främst på att vi får högre poäng inom delindexet integritet, vilket enligt Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer Sverige, “speglar styrkan i landets regelverk med tillsyn och etablering av rättspraxis som involverar de stora aktörerna, vilket har bidragit till att öka förtroendet”.

Glädjande – men långt ifrån tillräckligt

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, välkomnar att Sverige klättrar, men menar att framgången inte bör tas som ett tecken på att systemet fungerar väl.

“Det är glädjande att Sverige klättrar från tionde till sjätte plats på rankinglistan över världens pensionssystem – Global Pension index – som Mercer sammanställer. Men fortfarande står vi utan pallplats”, skriver han i en kommentar till Dagens PS.

Han påminner om att svenska pensioner har försvagats dramatiskt över tid:

“I mitten av 1980-talet hade en typisk industriarbetare en allmän pension som motsvarade 93 procent av slutlönen efter skatt. Idag har ersättningsnivån sjunkit till under hälften av lönen”, berättar Svärdman.

“Här sticker Sverige verkligen ut internationellt. I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, tillägger han.