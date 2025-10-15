Dagens PS
Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent 

Sverige pension
Sverige klättrar, men det finns fortfarande en del att klaga på (Foto: Henrik Montgomery/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Sverige har klättrat i den globala rankningen över världens pensionssystem. Men trots ett förbättrat betyg står landet fortfarande utanför prispallen. “I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, konstaterar pensionsexperten. 

Nu har Mercer återigen släppt sin rapport Global Pension Index. Liksom tidigare år hamnar bland annat Indien, Argentina, Filippinerna och Turkiet i botten. 

I världstoppen återfinns, som vanligt, Nederländerna, Island och Danmark, som alla får toppbetyget A.

Nytt för i år är att Sverige har förbättrat sitt betyg från B till B+ och således ökat sin totalpoäng från 74,3 till 78,2. Det innebär att Sverige inte längre är sämst i Norden – vi har passerat både Finland och Norge.

Vår klättring beror främst på att vi får högre poäng inom delindexet integritet, vilket enligt Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer Sverige, “speglar styrkan i landets regelverk med tillsyn och etablering av rättspraxis som involverar de stora aktörerna, vilket har bidragit till att öka förtroendet”. 

Glädjande – men långt ifrån tillräckligt

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, välkomnar att Sverige klättrar, men menar att framgången inte bör tas som ett tecken på att systemet fungerar väl.

“Det är glädjande att Sverige klättrar från tionde till sjätte plats på rankinglistan över världens pensionssystem – Global Pension index – som Mercer sammanställer. Men fortfarande står vi utan pallplats”, skriver han i en kommentar till Dagens PS. 

Han påminner om att svenska pensioner har försvagats dramatiskt över tid:

“I mitten av 1980-talet hade en typisk industriarbetare en allmän pension som motsvarade 93 procent av slutlönen efter skatt. Idag har ersättningsnivån sjunkit till under hälften av lönen”, berättar Svärdman. 

“Här sticker Sverige verkligen ut internationellt. I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, tillägger han. 

Håkan Svärdman om pensionen
Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman (Foto: Folksam)
Reformer krävs för pallplats

För att Sverige ska kunna aspirera på en topplacering krävs politiska beslut, menar Svärdman.

“Folksam har lyft följande: höjd pensionsavgift, en pensionsgas som fördelar överskottet i pensionssystemet, en modernisering av garantipensionen och en översyn av beskattningen av pensionen. Detta reformpaket skulle lyfta pensionerna i genomsnitt med 40 000 kronor per år. Vi har även visat att det kan genomföras på ett sätt som skulle stärka statskassan”. 

Han kritiserar den politiska trögheten och menar att bristen inte ligger i förslagen – utan i viljan att agera.

“Problemet är alltså inte bristen på effektiva åtgärder, snarare politisk vilja”. 

Han välkomnar att Pensionsgruppen enats om en pensionsgas, men menar att effekten är “så klen att den endast beräknas lyfta pensionerna i genomsnitt med en hundralapp före skatt per månad”. 

“Och hela 1,2 miljoner pensionärer, varav 840 000 är kvinnor och 360 000 är män kommer inte att få någon höjning på grund av att deras garantipension sänks när inkomstpensionen höjs av pensionsgasen. Förslaget till pensionsgas är helt enkelt otillräckligt för att förhindra att pensionerna fortsätter att sjunka för kommande generationer pensionärer”, avslutar Svärdman. 

Topp 10 – världens bästa pension 

De tio bästa pensionssystemen i världen finns i följande länder:

  1. Nederländerna
  2. Island
  3. Danmark
  4. Singapore
  5. Israel
  6. Sverige
  7. Australien
  8. Chile
  9. Finland
  10. Norge

Här kan du läsa mer om problemen i Sveriges pensionssystem.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

