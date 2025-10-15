Sverige har klättrat i den globala rankningen över världens pensionssystem. Men trots ett förbättrat betyg står landet fortfarande utanför prispallen. “I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, konstaterar pensionsexperten.
Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent
Mest läst i kategorin
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt. ”Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55. MISSA INTE: Debatten …
Billigast i Europa – hit ska du resa om du vill ha mest för pengarna
Höstlovet närmar sig, och många svenskar planerar en weekendresa med shopping i fokus. Men var får man egentligen mest för pengarna? Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister och betydligt billigare flygbiljetter. Vi har redan kunnat konstatera att en resa till exempelvis Bangkok har blivit 41 procent billigare sedan i somras. Men …
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?
Att spara pengar är för många en självklarhet. Men att faktiskt använda pengarna klokt? Det är en svårare konst än man kan tro, menar författaren Morgan Housel – och Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist håller med. ”Vi lägger mycket tid på att få in pengarna. Men hur mycket tid lägger vi på att fundera över …
Glöm priset: Det här är viktigast när svenskar köper bostad
Trots stigande räntor och tuffare ekonomi är det inte prislappen som styr mest när svenskar letar nytt hem. Hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Och det märks. I september visade en trendspaning att fler svenskar nu är redo att slå till. När köplusten nu ökar kan det vara värt att fråga sig vad som …
Nu har Mercer återigen släppt sin rapport Global Pension Index. Liksom tidigare år hamnar bland annat Indien, Argentina, Filippinerna och Turkiet i botten.
I världstoppen återfinns, som vanligt, Nederländerna, Island och Danmark, som alla får toppbetyget A.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Nytt för i år är att Sverige har förbättrat sitt betyg från B till B+ och således ökat sin totalpoäng från 74,3 till 78,2. Det innebär att Sverige inte längre är sämst i Norden – vi har passerat både Finland och Norge.
Vår klättring beror främst på att vi får högre poäng inom delindexet integritet, vilket enligt Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer Sverige, “speglar styrkan i landets regelverk med tillsyn och etablering av rättspraxis som involverar de stora aktörerna, vilket har bidragit till att öka förtroendet”.
Glädjande – men långt ifrån tillräckligt
Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, välkomnar att Sverige klättrar, men menar att framgången inte bör tas som ett tecken på att systemet fungerar väl.
“Det är glädjande att Sverige klättrar från tionde till sjätte plats på rankinglistan över världens pensionssystem – Global Pension index – som Mercer sammanställer. Men fortfarande står vi utan pallplats”, skriver han i en kommentar till Dagens PS.
Han påminner om att svenska pensioner har försvagats dramatiskt över tid:
“I mitten av 1980-talet hade en typisk industriarbetare en allmän pension som motsvarade 93 procent av slutlönen efter skatt. Idag har ersättningsnivån sjunkit till under hälften av lönen”, berättar Svärdman.
“Här sticker Sverige verkligen ut internationellt. I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, tillägger han.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Reformer krävs för pallplats
För att Sverige ska kunna aspirera på en topplacering krävs politiska beslut, menar Svärdman.
“Folksam har lyft följande: höjd pensionsavgift, en pensionsgas som fördelar överskottet i pensionssystemet, en modernisering av garantipensionen och en översyn av beskattningen av pensionen. Detta reformpaket skulle lyfta pensionerna i genomsnitt med 40 000 kronor per år. Vi har även visat att det kan genomföras på ett sätt som skulle stärka statskassan”.
Han kritiserar den politiska trögheten och menar att bristen inte ligger i förslagen – utan i viljan att agera.
“Problemet är alltså inte bristen på effektiva åtgärder, snarare politisk vilja”.
Han välkomnar att Pensionsgruppen enats om en pensionsgas, men menar att effekten är “så klen att den endast beräknas lyfta pensionerna i genomsnitt med en hundralapp före skatt per månad”.
“Och hela 1,2 miljoner pensionärer, varav 840 000 är kvinnor och 360 000 är män kommer inte att få någon höjning på grund av att deras garantipension sänks när inkomstpensionen höjs av pensionsgasen. Förslaget till pensionsgas är helt enkelt otillräckligt för att förhindra att pensionerna fortsätter att sjunka för kommande generationer pensionärer”, avslutar Svärdman.
Topp 10 – världens bästa pension
De tio bästa pensionssystemen i världen finns i följande länder:
- Nederländerna
- Island
- Danmark
- Singapore
- Israel
- Sverige
- Australien
- Chile
- Finland
- Norge
Här kan du läsa mer om problemen i Sveriges pensionssystem.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
Pengarna viktigast när unga väljer jobb
Inkomsten är viktigast när unga väljer jobb. Kollegorna är mindre viktiga. Och Jämställdhet, mångfald och klimat har vi lagt åt sidan. Pandemi, krisår, global osäkerhet och krig i vårt närområde, följt av militär upprustning. Dessutom en rekordhög arbetslöshet bland unga, som lägger krokben för framtidstron. ”Unga i dag är väldigt trygghetsorienterade. Nu är det stabil …
Sverige inte längre sämst i Norden – men ändå rätt klent
Sverige har klättrat i den globala rankningen över världens pensionssystem. Men trots ett förbättrat betyg står landet fortfarande utanför prispallen. “I inga andra jämförbara länder har pensionerna fallit på samma sätt som i Sverige”, konstaterar pensionsexperten.? Nu har Mercer återigen släppt sin rapport Global Pension Index. Liksom tidigare år hamnar bland annat Indien, Argentina, Filippinerna …
USA skickar vapen till Ukraina – men Europa får betala
"Eldkraft" till Ukraina utlovas av den amerikanska regeringen. Men Sverige är ett av länderna som får betala – och ännu återstår frågetecken kring det mest kraftfulla vapnet. När Natos försvarsministrar träffades i Bryssel i veckan meddelade USA:s försvarsminister Pete Hegseth att nya leveranser av vapen till Ukraina är på väg. "Eldkraft, det är vad som …
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT. Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar …