Vid vilken ålder ska man börja pensionsspara? Så säger experterna

”Inte lika relevant för en 18-åring”

Frida Bratt, tidigare sparekonom på Nordnet, tycker i sin tur att det kanske inte är lika relevant för en 18-åring att spara till pensionen, eftersom det ofta finns annat som ligger närmare i tiden – som körlektioner eller en egen lägenhet.

Även hon tycker att en rimlig utgångspunkt kan vara att börja när man får sin första riktiga lön.

Oavsett när man börjar ska man dock inte känna skuld.

”Jag tycker absolut inte att man ska ha dåligt samvete för att man inte pensionssparar när man till exempel pluggar”, sa Bratt till GP i fjol.

Studier kan i sig ses som en investering, eftersom utbildning kan leda till högre lön senare.

Börja när du är 25-30 år

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, är inne på samma spår: man bör inte börja för tidigt, innan man har jobb och fast inkomst. Men när inkomsten väl finns är det bättre att börja med små summor än att vänta och tro att allt kan tas igen senare.

Enligt henne blir det svårare vid 35 eller 40 år att kompensera med större belopp än om man hade börjat vid 25.

ANNONS

Även SEB lyfter fram 25-30-årsåldern som en bra tid att komma igång. Ju tidigare man börjar, desto mindre behöver man spara varje månad.

”Börjar du i hyfsat god tid kan det bli en bra slant att räkna med”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Swedbank tycker i sin tur att 30-årsåldern är en rimlig utgångspunkt.

”Att man inte har koll på pensionen när man är 20 är inte konstigt, men när man är i 30-årsåldern är det hög tid att sätta sig in i hur det funkar. Har man kommit igång och jobba så betalas det in till pensionen, men det kan också vara klokt att komma igång med ett sparande till sin pension”, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Så kan ditt sparande växa

Oavsett när man börjar spara finns det en oundviklig fördel för den som börjar tidigt: tid.

PS har tidigare konstaterat att ett sparande på 500 kronor i månaden under 45 år kan växa till omkring 2,5 miljoner kronor, förutsatt en genomsnittlig årlig avkastning på 8 procent.

Förklaringen är den så kallade ränta-på-ränta-effekten. Avkastningen läggs då till kapitalet och börjar i sin tur generera ny avkastning år efter år.

Läs också: 7 vanliga orosmoln inför pensionen – och hur du kan hantera dem. E55

ANNONS