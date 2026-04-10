Iran förstör Saudiarabiens oljeproduktion – förvärrar det globala flödet

Haltande ekonomi

Saudiarabiens ekonomi hade redan problem innan det nya kriget i Mellanöstern bröt ut.

Landet som fram tills nu formligen badat i sina oljepengar har gjort andra satsningar på sistone, bland annat genom Vision 2030 som satsar på turism, teknik och underhållning, men där flera av de mest ambitiösa projekten har bromsats eller omprövats.

Minskar oljeproduktionen

Irans senaste attacker mot oljeledningar har vidare minskat kungarikets produktionen av det ”svarta guldet” med hundratusentals fat per dag, uppger CNBC.

Ett exempel är den pipeline som för olja till Röda havet, och som utsattes för en iransk attack vilket minskade flödet av den viktiga oljan med 700 000 fat om dagen.

ANNONS

Oljepriset stiger igen

Vad som ska hända med oljepriset är högst oklart, ungefär lika oklart om Hormuzsundet verkligen kommer att öppna eller inte. Under torsdagen låg oljepriset på runt 100 dollar och var på väg upp igen sedan Iran anklagade USA för att bryta mot vapenvilan.

Det senaste i förhandlingarna är att Israel har gått med på samtal med Libanon, men det inkluderar inte gruppen Hizbollah – som Israel för närvarande krigar mot – stridigheter som inte finns med i den senaste vapenvilan.

Hormuzsundet är stängt

Medan det har kommit olika budskap kring Hormuzsundet, där Donald Trump har uppgett att det är öppet, så vill Sultan Ahmed Al Jaber, vd för Abu Dhabi National Oil Co. klargöra att så inte är fallet, eftersom det fortsatt är Iran som bestämmer vem som får åka igenom sundet.

”Detta ögonblick kräver klarhet”, uppger Sultan Ahmed Al Jaber på sociala medier.

”Så låt oss vara tydliga: Hormuzsundet är inte öppet. Tillträdet begränsas, villkoras och kontrolleras.”

Många länder i Asien som är beroende av fossil gas har köpt den från länder runt Persiska, leveranser som nu förhindras av Irans blockad av Hormuzsundet. Arkivbild Foto: Aaron Favila AP/TT

ANNONS

