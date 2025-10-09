En fortsatt politisk kris. Ett nytt misslyckat försök att bilda regering. Nu fasar EU för vad den franska krisen kan leda till.
EU skakas av Frankrikes nya kris
”EU:s värsta mardröm har aldrig sett så verklig ut” är rubriken hos Politico. Det handlar primärt om Frankrike men i ett vidare perspektiv om Europa i stort.
Det senaste försöket från president Emmanuel Macron att skapa en fungerande regering kollapsade efter 14 timmar och i förlängningen ökar risken för ett Frankrike styrt av extremhöger och nyfascister.
Det är i det perspektivet Politico talar om EU:s värsta mardröm. Med en italiensk premiärminister och regering sprungen ur nyfascism, en tilltagande högerextrem våg i Frankrike, framgångar för lätt nynazismdoftande AfD i Tyskland och stora högerextrema demonstrationer i Storbritannien, är det inte svårt att se en bild i förlängningen där demokratin i stora delar av Europa, och därmed inom EU, är hotad.
Frankrike i fritt fall – kaos i Europas näst största ekonomi. Dagens PS
Nyckelroll för Frankrike
Där har Frankrike en nyckelroll, menar Politico i sin analys. ”Om extremhögern får kontroll över parlamentet i EU:s näst största land kommer Europa att förändras fundamentalt”, konstaterar man.
I Frankrike är Emmanuel Macron under extrem press efter att även tidigare allierade vänt sig mot honom och uppmanar honom att avgå.
Efter att ännu ett försök att bilda regering gått i stöpet är ett nyval inom några månader alltmer troligt och därmed risken för nya högerextrema framgångar.
Macron hänger löst efter chockavgång: “Ligger bakom kaoset”. Dagens PS
Högerextrem seger möjlig
En seger för Marine Le Pens Nationell samling är nu fullt möjlig, vilket innebär att Frankrike då skulle bli en euroskeptisk stark röst inom EU och dessutom en stark motståndare till stöd för Ukraina framöver.
”Vi har en kontinent som har upplevt krig, nedstängningar, ett slags lätt diktatur i Budapest, vi är vana vid att fortsätta fungera trots många chocker”, säger en EU-tjänsteman hos Politico.
”Men Le Pen är annorlunda”, tillägger han och menar att högerextrema franska framgångar skulle få ”långtgående konsekvenser” för EU.
Ett EU med Le Pens parti i den verkställande makten skulle ge Italien, Ungern och Slovakien sällskap vid bordet längst till höger i EU och säkert även få Tjeckien med sig, efter Andrej Babiš valtriumf där.
Stoppar stöd till Ukraina
Den populistiska vågen skulle få EU:s nuvarande linje kring Ryssland och europeiskt försvar att spåra ur, menar Politico.
Frankrikes Marine Le Pen har upprepade gånger uttalat sig mot ökat bistånd till Ukraina och anklagat Emmanuel Macron för ”krigshets” när man velat samla EU kring utökat stöd för Ukraina mot Ryssland.
Samtidigt har Frankrike sitt valsystem med två omgångar, ett valsystem som i praktiken gör att en kandidat måste ha stöd av mer än 50 procent av väljarna.
Det har tidigare fått de demokratiska partierna att i en andra valomgång gå ihop och enas bakom en kandidat för att hålla högerextremisterna borta från makten.
Men i dag är oenigheten även mellan dessa partier större än på väldigt länge, varför den hittills framgångsrika strategin möter nya påfrestningar nu.
Skyhög statsskuld – men Frankrike inte nya Grekland. Realtid
