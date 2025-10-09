EU skakas av Frankrikes nya kris

”EU:s värsta mardröm har aldrig sett så verklig ut” är rubriken hos Politico. Det handlar primärt om Frankrike men i ett vidare perspektiv om Europa i stort.

Det senaste försöket från president Emmanuel Macron att skapa en fungerande regering kollapsade efter 14 timmar och i förlängningen ökar risken för ett Frankrike styrt av extremhöger och nyfascister.

Det är i det perspektivet Politico talar om EU:s värsta mardröm. Med en italiensk premiärminister och regering sprungen ur nyfascism, en tilltagande högerextrem våg i Frankrike, framgångar för lätt nynazismdoftande AfD i Tyskland och stora högerextrema demonstrationer i Storbritannien, är det inte svårt att se en bild i förlängningen där demokratin i stora delar av Europa, och därmed inom EU, är hotad.

Nyckelroll för Frankrike

Där har Frankrike en nyckelroll, menar Politico i sin analys. ”Om extremhögern får kontroll över parlamentet i EU:s näst största land kommer Europa att förändras fundamentalt”, konstaterar man.

I Frankrike är Emmanuel Macron under extrem press efter att även tidigare allierade vänt sig mot honom och uppmanar honom att avgå.

Efter att ännu ett försök att bilda regering gått i stöpet är ett nyval inom några månader alltmer troligt och därmed risken för nya högerextrema framgångar.

