Macron hänger löst efter chockavgång: "Ligger bakom kaoset"

För bara en månad sedan tvingades Frankrikes dåvarande premiärminister François Bayrou avgå och lämna över till Sébastien Lecornu.

Nu har den politiska krisen i Paris fördjupats ytterligare.

Efter att Sébastien Lecornu på ett chockartat sätt aviserat sin avgång tillsammans med hela regeringen befinner sig nämligen president Emmanuel Macron i en mycket prekär situation, skriver Politico.

Var en nära allierad till Macron

Lecornu och hans regering tvingades avgå mindre än ett dygn efter att ministrarna presenterats.

Händelsen markerar den femte regeringskollapsen på tre år och understryker den instabilitet som präglar Emmanuel Macrons andra mandatperiod.

Marine Le Pen, som företräder ytterhögerpartiet Nationall samling, kräver ett nyval i Frankrike. (Foto: Christophe Ena/AP/TT).

Bakgrunden är en kombination av parlamentariska låsningar och växande missnöje med presidentens sätt att styra.

Lecornu, en av Macrons mest lojala medarbetare, hade nyligen fått uppdraget att bilda regering, men sammansättningen väckte omedelbart protester.