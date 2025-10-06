Den politiska krisen i Paris blir bara djupare – och nu riktas blickarna mot president Emmanuel Macron. Såväl nyval som avgång kan vara realistiska alternativ, enligt bedömare.
Macron hänger löst efter chockavgång: "Ligger bakom kaoset"
För bara en månad sedan tvingades Frankrikes dåvarande premiärminister François Bayrou avgå och lämna över till Sébastien Lecornu.
Nu har den politiska krisen i Paris fördjupats ytterligare.
Efter att Sébastien Lecornu på ett chockartat sätt aviserat sin avgång tillsammans med hela regeringen befinner sig nämligen president Emmanuel Macron i en mycket prekär situation, skriver Politico.
Var en nära allierad till Macron
Lecornu och hans regering tvingades avgå mindre än ett dygn efter att ministrarna presenterats.
Händelsen markerar den femte regeringskollapsen på tre år och understryker den instabilitet som präglar Emmanuel Macrons andra mandatperiod.
Bakgrunden är en kombination av parlamentariska låsningar och växande missnöje med presidentens sätt att styra.
Lecornu, en av Macrons mest lojala medarbetare, hade nyligen fått uppdraget att bilda regering, men sammansättningen väckte omedelbart protester.
Har tre vägar att gå
Flera av ministrarna var återkommande namn från tidigare administrationer, vilket oppositionen tolkade som en symbol för trötthet och brist på förnyelse.
För Macron innebär utvecklingen att hans handlingsutrymme krymper.
Tre vägar återstår: att utse en ny premiärminister och därmed förlänga krisen, att upplösa nationalförsamlingen och utlysa nyval, eller att själv lämna presidentposten.
Vill att Macron avgår
Det sista scenariot anses osannolikt, men oppositionen på både vänster- och högerkanten driver kravet att han ska ta ansvar för situationen.
Attackerna kommer med kraft från olika håll.
Jean-Luc Mélenchon, som leder vänsterpartiet La France Insoumise, menar att presidenten är orsaken till landets instabilitet.
“Han ligger bakom kaoset”, säger Mélenchon till BFM TV.
Kräver en premiärminister från vänstern
På högerkanten har Nationell samling under Marine Le Pen krävt att nationalförsamlingen upplöses för att ge väljarna en ny chans att rösta fram ett tydligt mandat.
Samtidigt förespråkar delar av den traditionella högern en bredare ”nationell allians” i stil med den som lett Giorgia Meloni till makten i Italien.
Socialisterna och De gröna driver en annan linje: de vill att en ny premiärminister ska utses från vänsterblocket, som i senaste valet blev största kraft.
Börsen föll igen
Här går dock meningarna isär om vilka samarbeten som är möjliga. Socialistpartiet har markerat att man inte vill återuppliva alliansen med Mélenchons rörelse, medan De gröna öppnar för en bredare samling, enligt Euractiv.
Parallellt växer de ekonomiska konsekvenserna. Den franska börsen föll omkring tre procent på beskedet om regeringens avgång och räntorna på statens långsiktiga upplåning steg till årshögsta nivåer.
Frankrike styrs nu av en övergångsregering, vilket begränsar möjligheten att fatta större beslut. Avgörande frågor som budgeten för 2026 måste trots detta lösas före årsskiftet, noterar France24.
