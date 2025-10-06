Frankrike går mot någon slags rekord i avhoppade premiärministrar. Mindre än en månad efter att han fick jobbet lämnar han nu sin post.
Frankrike i fritt fall – kaos i Europas näst största ekonomi
Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu lämnar sin post, rapporterar AFP.
Enligt ett uttalande från Élyséepalatset har president Emmanuel Macron godkänt Lecornus avskedsansökan, skriver Le Monde. Han var den femte franska premiärministern på mindre än två år.
Frankrike har under det senaste året blivit Europas mest uppenbara problembarn.
Hård kritik mot ny regering
Avgången kom oväntat och saknar motstycke och fördjupar Frankrikes redan djupa politiska kris. Nyheten fick både franska aktier och euron att falla kraftigt.
Efter veckor av samtal med olika partier presenterade Sébastien Lecornu, en nära allierad till Emmanuel Macron, sin nya regering i söndags. Kabinettet skulle ha hållit sitt första möte på måndagseftermiddagen.
Men uppställningen väckte snabbt vrede hos både oppositionen och delar av de egna leden. Kritiker menade att regeringen var antingen för högerinriktad, eller inte tillräckligt. Frågan växer nu om hur länge en sådan regering hade kunnat hålla i ett Frankrike där parlamentet är splittrat och ingen har majoritet.
Snårigt för Frankrike
Lecornu tillträdde som premiärminister den 9 september och avgick alltså efter mindre än en månad.
Frankrike är Europas näst största ekonomi och brottas med stora budgetunderskott och ett besvärligt politiskt läge med stora block på vänter- och högerkanten som hindrar alla mittenregeringar från att styra framgångsrikt.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
