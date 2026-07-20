Vart femte jobb i EU-länderna klassas som sårbart och i en ny rapport pekar EU ut Sverige och Norden för otrygga anställningar.
EU pekar ut Sverige för otrygga jobb
19 procent av alla jobb i EU:s medlemsländer klassas som sårbart, enligt Eurofounds nya rapport, ”Employment and working conditions of the most vulnerable workers: Addressing an ongoing policy challenge”.
Sårbart är här ett mångfasetterat fenomen som inkluderar en inkomst som inte räcker, otrygg anställning samt brist på rättigheter på arbetsplatsen.
På nationell nivå uppvisar Spanien den högsta graden av sårbarhet i EU, enligt rapporten.
Där hamnar 29 procent av de anställda under tröskelvärdet i minst en av delarna ovan.
Sårbarheten var även hög i Portugal (25 procent), Luxemburg (25) och Italien (24).
Lägst nivåer av sårbarhet har anställda i Ungern (17 procent), Malta (18) och Bulgarien (18).
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Ökat efter finanskrisen
I ett pressmeddelande konstaterar Eurofound att sårbarheten i arbetslivet ökat inom EU efter finanskrisen 2007-2008.
De främsta anledningarna är ökningen av ofrivilliga tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete.
I EU-länder som Tyskland och Österrike, liksom i Central- och Östeuropa, framstår otillräcklig inkomst som den dominerande dimensionen när det gäller sårbarhet, enligt Eurofound.
”Däremot är otrygga anställningsförhållanden vanligare i medlemsstaterna kring Medelhavet och i Norden”, slår man fast i sin rapport.
Slår hål på svenska myter
Det är naturligtvis en intressant notering, inte minst för Sverige där myten om anställningstrygghet och de lika frekventa vandringssägnerna om att det är ”omöjligt” att göra sig av med anställda frodats ett halvsekel.
Konsekvenserna av utsatthet är inte linjära, konstaterar Eurofound. De starkaste negativa effekterna uppstår, naturligtvis, när flera former av utsatthet samverkar.
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Mental belastning ”tydlig”
Flerdimensionell utsatthet är genomgående kopplad till sämre arbetskvalitet, vilket leder till sämre karriärmöjligheter, begränsad tillgång till kompetensutveckling, mindre självbestämmande och oförutsägbara inkomster, konstaterar EU-organet.
När det gäller fysisk hälsa ser inte sårbarhet ut att påverka, enligt rapporten, men däremot ”är den mentala belastningen tydlig”.
”Arbetstagare som upplever flerdimensionell sårbarhet uppvisar högre andel ångest och depression”, slår rapporten fast.