EU pekar ut Sverige för otrygga jobb

Sårbart är här ett mångfasetterat fenomen som inkluderar en inkomst som inte räcker, otrygg anställning samt brist på rättigheter på arbetsplatsen.

På nationell nivå uppvisar Spanien den högsta graden av sårbarhet i EU, enligt rapporten.

Där hamnar 29 procent av de anställda under tröskelvärdet i minst en av delarna ovan.

Sårbarheten var även hög i Portugal (25 procent), Luxemburg (25) och Italien (24).

Lägst nivåer av sårbarhet har anställda i Ungern (17 procent), Malta (18) och Bulgarien (18).

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Ökat efter finanskrisen

I ett pressmeddelande konstaterar Eurofound att sårbarheten i arbetslivet ökat inom EU efter finanskrisen 2007-2008.

De främsta anledningarna är ökningen av ofrivilliga tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete.

I EU-länder som Tyskland och Österrike, liksom i Central- och Östeuropa, framstår otillräcklig inkomst som den dominerande dimensionen när det gäller sårbarhet, enligt Eurofound.

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”Däremot är otrygga anställningsförhållanden vanligare i medlemsstaterna kring Medelhavet och i Norden”, slår man fast i sin rapport.

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