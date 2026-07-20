Stor oro – trots att brotten halverats

Har nästan halverats

Det kan tyckas naturligt att vara orolig över inbrott, inte minst när man är bortrest under sommar och semester.

Samtidigt är det ett faktum att antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige minskat kraftigt. Mellan åren 2017 och 2023 halverades de i princip.

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Ändå anmäls mer än 10 000 bostadsinbrott varje år och endast 4 procent av dem klaras upp.

Tidigare under 2000-talet, perioden 2007-2017, ökade däremot antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige markant.

En av förklaringarna till det anger Brå som ”ökad aktivitet från internationella brottsnätverk från Östeuropa”.

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Entrédörren i en lägenhet, fönster eller dörr på baksidan i en villa – vanligaste vägarna in. Villaägarna fortsätter vara oroliga för inbrott. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Storstäder mer utsatta

Den förklaringen stärks av att inbrotten minskat kraftigt efter 2017 sedan gränsskyddet i Sverige stärkts.

Storstadskommuner har generellt flest anmälda inbrott i relation till antalet bostäder.

De flesta bostadsinbrott begås dagtid och brottsoffret är sällan hemma, konstaterar Brottsförebyggande rådet. Villainbrott sker oftast via uppbrutna fönster eller bakdörr, lägenhetsinbrott via entrédörren.

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