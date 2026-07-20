44 procent av villaägarna är oroliga för inbrott. Den oron kan vara överdriven – antalet bostadsinbrott har nästan halverats.
Stor oro – trots att brotten halverats
En ny undersökning från Norstat visar att 44 procent av de svarande svenska villaägarna är oroliga över inbrott under sommaren.
Märkligt nog är det de yngre som är mest oroliga. Bland de svarande i åldersgruppen 25-40 år uppger 52 procent av de är oroliga över inbrott.
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”Tydligt mönster”
Undersökningen har gjorts på uppdrag av Reolink, som tillverkar smarta kameror för företag och privatpersoner.
”Det är ett tydligt mönster att yngre villaägare känner större oro och i högre grad överväger att skaffa kamera”, säger Reolinks Norden-chef Gustaf Granqvist apropå att 22 procent av de svarande yngre villaägarna, kan tänka sig att skaffa en kamera för övervakning.
”Det speglar nog en generation van vid att lösa problem med teknik”, analyserar Granqvist.
Har nästan halverats
Det kan tyckas naturligt att vara orolig över inbrott, inte minst när man är bortrest under sommar och semester.
Samtidigt är det ett faktum att antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige minskat kraftigt. Mellan åren 2017 och 2023 halverades de i princip.
Ändå anmäls mer än 10 000 bostadsinbrott varje år och endast 4 procent av dem klaras upp.
Tidigare under 2000-talet, perioden 2007-2017, ökade däremot antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige markant.
En av förklaringarna till det anger Brå som ”ökad aktivitet från internationella brottsnätverk från Östeuropa”.
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Storstäder mer utsatta
Den förklaringen stärks av att inbrotten minskat kraftigt efter 2017 sedan gränsskyddet i Sverige stärkts.
Storstadskommuner har generellt flest anmälda inbrott i relation till antalet bostäder.
De flesta bostadsinbrott begås dagtid och brottsoffret är sällan hemma, konstaterar Brottsförebyggande rådet. Villainbrott sker oftast via uppbrutna fönster eller bakdörr, lägenhetsinbrott via entrédörren.