Andy Burnham ny brittisk premiärminister – Trump till attack direkt

Trump: ”Dansar på gatorna”

USA:s president Donald Trump passade på att lufta sina åsikter om Storbritannien i helgen inför Burnhams tillträde. Mer specifikt om oljan i Nordsjön, som han tidigare haft konflikter med Kier Starmer om. Han gick återigen till attack mot Starmer och Storbritanniens energipolitik – men den nye premiärminstern verkar han gilla.

”Invånarna i Aberdeen i Skottland dansar på gatorna eftersom den nye premiärministern, Andy Burnham, har förklarat att han kommer att öppna upp för fullt för den ovärderliga oljan i Nordsjön!”

Trump påstår också att åtgärden skulle ta ”Storbritannien från en fattigdomsdrabbad katastrof till ett av världens rikaste länder.”

Inte Burnhams politik

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Det kan bli ett problem framöver för relationerna mellan USA och Storbritannien, med tanke på att Burnham inte kommunicerat något om att detta skulle vara hans politik. Snarare tvärtom.

Burnham har tidigare insisterat på att han tänker hålla fast vid Labours vallöfte om att inte utfärda nya licenser för Nordsjön.

Det är enligt The Independent inte troligt att Burnham talat med Trump innan han tillträdde rollen som premiärminister. Däremot finns förslag om att godkänna produktion vid tidigare licensierade projekt.

”Förskjutning av betoningen”

Under de kommande dagarna väntas den nye premiärministern presentera sina nya ministrar och en hel ”blitz” av nya lagförslag.

”Jag tror att det Andy talar om handlar om att inta ett mer pragmatiskt förhållningssätt och samarbeta med industrin för att säkerställa att den kan bidra till omställningen och till den energimix som behövs på lång sikt”, säger Labourpartiets vice ledare Lucy Powell till The Independent.

”Så låt oss se vad han har att säga om det. Men jag tror inte att det rör sig om en ändrad policy. Det handlar snarare om en förskjutning av betoningen.”

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