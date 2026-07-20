Storbritannien får sin sjunde premiärminister på tio år. Andy Burnham tar över – och får beröm av Donald Trump för planer som partiet förnekar.
Andy Burnham ny brittisk premiärminister – Trump till attack direkt
Andy Burnham, Labourpartiet, har tillträtt som Storbritanniens nya premiärminister och blir därmed landets sjunde regeringschef på tio år.
Under måndagen gav kung Charles III honom formellt uppdraget att bilda regering vid Buckingham Palace.
Ingen motkandidat
Burnham tar över efter Keir Starmer, som meddelade sin avgång förra månaden efter en rad politiska kursändringar, kritik mot flera personalutnämningar och Labourpartiets svaga resultat i de brittiska lokalvalen. Starmer lämnade formellt sitt uppdrag tidigare på måndagen.
Burnham hade ingen motkandidat i valet till ny partiledare för Labour. Han återvände nyligen till det brittiska parlamentet efter att ha vunnit ett fyllnadsval i valkretsen Makerfield i norra England, vilket var en förutsättning för att kunna kandidera till partiledarposten.
Innan återkomsten till Westminster var Burnham borgmästare i Greater Manchester under nära tio år, och kallades ”kungen i norr”. Dessförinnan var han parlamentsledamot och minister i Labourregeringarna under Tony Blair och Gordon Brown.
Trump: ”Dansar på gatorna”
USA:s president Donald Trump passade på att lufta sina åsikter om Storbritannien i helgen inför Burnhams tillträde. Mer specifikt om oljan i Nordsjön, som han tidigare haft konflikter med Kier Starmer om. Han gick återigen till attack mot Starmer och Storbritanniens energipolitik – men den nye premiärminstern verkar han gilla.
”Invånarna i Aberdeen i Skottland dansar på gatorna eftersom den nye premiärministern, Andy Burnham, har förklarat att han kommer att öppna upp för fullt för den ovärderliga oljan i Nordsjön!”
Trump påstår också att åtgärden skulle ta ”Storbritannien från en fattigdomsdrabbad katastrof till ett av världens rikaste länder.”
Inte Burnhams politik
Det kan bli ett problem framöver för relationerna mellan USA och Storbritannien, med tanke på att Burnham inte kommunicerat något om att detta skulle vara hans politik. Snarare tvärtom.
Burnham har tidigare insisterat på att han tänker hålla fast vid Labours vallöfte om att inte utfärda nya licenser för Nordsjön.
Det är enligt The Independent inte troligt att Burnham talat med Trump innan han tillträdde rollen som premiärminister. Däremot finns förslag om att godkänna produktion vid tidigare licensierade projekt.
”Förskjutning av betoningen”
Under de kommande dagarna väntas den nye premiärministern presentera sina nya ministrar och en hel ”blitz” av nya lagförslag.
”Jag tror att det Andy talar om handlar om att inta ett mer pragmatiskt förhållningssätt och samarbeta med industrin för att säkerställa att den kan bidra till omställningen och till den energimix som behövs på lång sikt”, säger Labourpartiets vice ledare Lucy Powell till The Independent.
”Så låt oss se vad han har att säga om det. Men jag tror inte att det rör sig om en ändrad policy. Det handlar snarare om en förskjutning av betoningen.”
Läs mer: ”Kungen av norr” tar över: Kan Andy Burnham vända skutan för Labour?
Läs mer: EU-länder skeptiska till brittiskt återinträde: ”Lättare nu”