EU lägger beslag på 275 nya miljarder

EU är redan på väg att använda kontantvärdet av de motsvarande 1 540 miljarder kronor som finns i frysta ryska statliga tillgångar. Tanken är att de pengarna ska finansiera ett megalån till Ukraina.

Nu tar man sikte på ännu fler ryska tillgångar, enligt ett dokument Politico tagit del av.

Den stora delen av de redan frysta tillgångarna finns i ett belgiskt finansiellt förvaringsinstitut, Euroclear.

En kartläggning visar att ytterligare motsvarande 275 miljarder kronor finns på privata ryska bankkonton spridda över EU-länderna.

Konfiskerar för Ukraina

Det är de pengarna som EU nu diskuterar att konfiskera för att använda för lån till Ukraina.

“Det bör övervägas om initiativet för reparationslån skulle kunna utvidgas till andra immobiliserade tillgångar inom EU”, står det i dokumentet, som EU-kommissionen distribuerat till medlemsländerna inför ett möte denna fredag.

”Den rättsliga genomförbarheten av att utvidga metoden för reparationslån till sådana tillgångar har inte bedömts i detalj”, fortsätter dokumentet.

“En sådan bedömning skulle behöva ske innan ett beslut om ytterligare åtgärder fattas.”

