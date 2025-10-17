Dagens PS
EU lägger beslag på 275 nya miljarder

EU ska beslagta mer av ryska tillgångar
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på besök i Serbien denna vecka. EU förbereder samtidigt nya konfiskationer av ryskt kapital. (Foto: Darko Vojinovic/AP-TT)
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

EU har redan fryst tillgångar för Ryssland på 1 540 miljarder kronor. Nu siktar man in sig på ytterligare 275 miljarder.

EU är redan på väg att använda kontantvärdet av de motsvarande 1 540 miljarder kronor som finns i frysta ryska statliga tillgångar. Tanken är att de pengarna ska finansiera ett megalån till Ukraina.

Nu tar man sikte på ännu fler ryska tillgångar, enligt ett dokument Politico tagit del av.

Den stora delen av de redan frysta tillgångarna finns i ett belgiskt finansiellt förvaringsinstitut, Euroclear.

En kartläggning visar att ytterligare motsvarande 275 miljarder kronor finns på privata ryska bankkonton spridda över EU-länderna.

Konfiskerar för Ukraina

Det är de pengarna som EU nu diskuterar att konfiskera för att använda för lån till Ukraina.

“Det bör övervägas om initiativet för reparationslån skulle kunna utvidgas till andra immobiliserade tillgångar inom EU”, står det i dokumentet, som EU-kommissionen distribuerat till medlemsländerna inför ett möte denna fredag.

”Den rättsliga genomförbarheten av att utvidga metoden för reparationslån till sådana tillgångar har inte bedömts i detalj”, fortsätter dokumentet.

“En sådan bedömning skulle behöva ske innan ett beslut om ytterligare åtgärder fattas.”

Känner efter om plånboken är kvar? Det kan finnas anledning till för Putin, när EU nu vill konfiskera 275 miljarder mer av ryska tillgångar. (Foto: Alexander Zemlianichenko/AP-TT)
Vill ha snabbt lagförslag

EU-ledarna väntas ha en bred diskussion om initiativet och uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag.

EU-tjänstepersoner Politico talat med väntar sig ett snabbt lagförslag som kan fungera som en plattform för den finansieringsteknik som sedan behövs.

Finansministrarna ska sedan diskutera lagförslaget vid ett möte i november.

EU måste även lösa de garantier kring lånet som Belgien krävt, av rädsla för att Ryssland skickar en armé av advokater på landet för att hämta de sanktionerade pengarna.

Belgien extra utsatt

Det finns en rädsla i Belgien för att landet ska bli extra utsatt. Vem vågar investera eller deponera pengar i Belgien om de kan komma att konfiskeras som nu skett med ryskt kapital, resonerar man.

Om och när lånet kommer på plats ska pengarna gå till ”utvecklingen av Ukrainas försvarstekniska och industriella bas och dess integration i den europeiska försvarsindustrin”, samt till att stödja landets nationella budget, “med förbehåll för lämpliga villkor”.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

