Tar Trump risken? Varningen från Moskva

Nu har USA i stället en president som utåt ser ut att tänka i veckoperspektiv och sällan på långsiktiga konsekvenser.

Försvarsledningen är redo att snabbt gå vidare med Tomahawk om Donald Trump säger ja, men Trump påstås fortsatt övertygad om en mer effektiv krigföring på rysk mark får kriget att ta slut snabbare.

”De vill gå på offensiven”, sade Trump om Ukraina, i ett uttalande till reportrar onsdag. ”Jag kommer att fatta ett beslut om det.”

Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko och Volodymyr Zelenskyjs närmsta rådgivare Andrej Jermak är i Washington för att träffa regeringsföreträdare inför fredagens möte mellan Zelenskyj och Trump.

Ryssland har redan varnat

Det finns vissa saker att reda ut kring utbildning och hantering av eventuella Tomahawk-missiler, men den stora frågan för USA är naturligtvis hur Ryssland reagerar.

I Moskva har man redan varnat för följderna av en betydande eskalering man ser Tomahawks som.

“Om Tomahawks överförs till Ukraina kommer det att leda till allvarliga konsekvenser”, varnade talespersonen Dmitrij Peskov söndag.

Under onsdagen försökte USA:s försvarsminister Pete Hegseth vid ett Nato-möte i Bryssel, förstärka husbondens röst genom att förtydliga Trumps budskap om varför det kan vara bra att bomba Ryssland till förhandlingsbordet.

”Om det inte finns någon väg till fred på kort sikt kommer USA, tillsammans med våra allierade, att vidta nödvändiga åtgärder för att påföra Ryssland kostnader för dess fortsatta aggression”, vapenskramlade Hegseth.

