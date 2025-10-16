EU kommisionen presenterade under torsdagen en plan för hur de ska hjälpa medlemsländerna att vara “redo för krig” till 2030.
Fem år kvar tills EU är "redo för krig"
På torsdagen ska The Defence Readiness Roadmap 2030 presenteras i Bryssel. I handlingsplanen, som även kallas ReArm Europe, konstaterar EU kommissionen att EU idag har luckor i sitt försvar.
Därför menar kommissionen att det behövs en upprustning i missil- och luftförsvar, drönar- och antidrönarsystem, produktion av ammunition samt att kunna stå emot AI- och cyberangrepp. Detta för att kunna vara redo för krig mot Ryssland till 2030.
I handlingsplanen från EU som Politico tagit del av presenteras en plan för hur unionen ska stärka sin försvarsförmåga de kommande fem åren. Syftet är att bli mer oberoende av USA och kunna stå emot ett eventuellt angrepp från Ryssland.
Dessutom vill EU kommisionen utbygga den “östra drönarväggen” för att stärka de östra delarna av EU mot drönarattacker. Samtidigt hoppas kommissionen att ledarna för EU:s medlemsstater ska acceptera handlingsplanen till slutet av året.
Missa inte: Europas hamnar rustar för ny frontlinje
Önskar mobilisera 800 miljarder Euro till EU:s försvar
Trots att de militära budgetarna ökat i flera länder i EU sedan 2022, så står det i handlingsplanen The Defence Readiness Roadmap 2030 att upprustningen i nuläget sker mestadels på nationell nivå. EU kommissionen vill istället se att fler upphandlingar sker gemensamt inom unionen för att kunna vara redo för ett krig mot Ryssland i framtiden.
EU kommissionen vill således hjälpa till att mobilisera 800 miljarder euro för att stärka EU:s försvarsförmåga.
Av den summan ska 150 miljarder Euro komma från lån i EU:s nya SAFE program, som är unionens nya instrument för att möjliggöra lån till de medlemsländer som vill investera i sitt försvar.
EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen poängterade dock tidigare i år att handlingsplanen inte är ett steg mot att EU ska ha sina egna trupper.
Istället säger hon att “Medlemsstater ska vara ansvariga för sin egen militär, men det krävs en förbättring på EU nivå”, skriver Ukrainska Pravda.
Kriget i Ukraina och Trump
Bakgrunden till handlingsplanen från EU beror delvis på kriget i Ukraina. I handlingsplanen står det att kriget accelererat processen och att EU fortsatt ska skicka militärt stöd. Det står även att EU ska göra sig redo för eventuella konflikter i framtiden.
Men också att Trump tidigare i år tydligt uttryckte hur han ville minska stödet till Ukraina. Trump uppmanade även att EU länderna själva skulle öka sina militära budgetar och förlita sig mindre på stödet från NATO.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
