Trump och Putin möts i Ungern – därför har platsen betydelse

För två månader sedan träffades USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Alaska – utan att nå några synbara resultat.

Nu meddelar Trump att han planerar att träffa Putin igen för nya samtal om ett möjligt slut på kriget i Ukraina.

Den här gången ska det ske i Budapest, men datum för mötet är ännu inte fastställt, skriver CNBC.

Rubio har en ledarroll

Enligt uppgifter från både amerikanska och europeiska medier höll Trump och Putin ett telefonsamtal under torsdagen, där de diskuterade nästa steg i fredsprocessen.

Mötet i Budapest blir det andra fysiska mötet mellan de två ledarna sedan de träffades i Alaska i augusti, ett möte som då inte ledde till något genombrott.

Den amerikanska delegationen inför samtalen kommer att ledas av utrikesminister Marco Rubio.