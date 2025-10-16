Dagens PS
Världen

Trump och Putin möts i Ungern – därför har platsen betydelse

ungern
I mitten av augusti träffades Vladimir Putin och Donald Trump i Alaska. Den här gången ligger mötesplatsen i Europa. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Donald Trump gör ett nytt försök att träffa Vladimir Putin och få slut på kriget i Ukraina. Men den här gången står ett europeiskt land som värd för samtalen.

För två månader sedan träffades USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Alaska – utan att nå några synbara resultat.

Nu meddelar Trump att han planerar att träffa Putin igen för nya samtal om ett möjligt slut på kriget i Ukraina.

Den här gången ska det ske i Budapest, men datum för mötet är ännu inte fastställt, skriver CNBC.

Rubio har en ledarroll

Enligt uppgifter från både amerikanska och europeiska medier höll Trump och Putin ett telefonsamtal under torsdagen, där de diskuterade nästa steg i fredsprocessen.

Mötet i Budapest blir det andra fysiska mötet mellan de två ledarna sedan de träffades i Alaska i augusti, ett möte som då inte ledde till något genombrott.

Den amerikanska delegationen inför samtalen kommer att ledas av utrikesminister Marco Rubio.

Ska ha varit konstruktivt

“President Putin och jag kommer att mötas på en överenskommen plats, Budapest i Ungern, för att se om vi kan få slut på detta ‘skamliga’ krig mellan Ryssland och Ukraina”, skrev Donald Trump på Truth Social, enligt BBC.

Syftet är att lägga grunden för ett toppmöte mellan Trump och Putin där de två presidenterna ska försöka nå fram till ett ramverk för ett eldupphör eller fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina.

Telefonsamtalet mellan Trump och Putin beskrivs som konstruktivt, och båda parter ska enligt amerikanska källor ha uttryckt vilja att pröva diplomatiska lösningar.

Kan vara en signal

Från ryskt håll ses Trumps initiativ som ett tecken på att Washington kan vara berett att ändra tonläge i sin Ukraina-politik.

Det planerade mötet i Ungern ses också som en geopolitisk signal, då landet under Viktor Orbáns ledning har en mer Rysslandsvänlig hållning än övriga EU-länder.

Enligt bedömare kan valet av Budapest som mötesplats underlätta för Kreml, samtidigt som det ger Trump möjlighet att visa att han försöker inta en medlande roll i konflikten.

Vill ha nya vapen

Samtidigt förbereder sig Trump på att ta emot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vita huset på fredagen.

Mötet väntas fokusera på Ukrainas begäran om att få tillgång till långdistansrobotar av typen Tomahawk.

En sådan leverans skulle innebära en tydlig upptrappning av det amerikanska stödet till Ukraina och riskerar att fördjupa spänningarna med Moskva.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

