Ryssland tänker inte sluta attackera Ukraina ens under pågående fredsförhandlingar, slår utrikesminister Sergej Lavrov fast.
Ryssland: "Fortsätter attackera även om vi förhandlar"
Ryssland kommer inte att pausa attackerna mot Ukraina ens under pågående fredsförhandlingar, säger utrikesminister Sergej Lavrov.
Hans uttalanden kommer samma dag som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade sig vara villig att träffa Vladimir Putin för fredssamtal vid G20-toppmötete i Miami i december.
I en intervju med ryska nyhetskanalen Vesti hävdar Lavrov att Ryssland är öppet för samtal, men avfärdar tanken på vapenvila eller ett möte mellan Putin och Zelenskyj i Miami.
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”Kommer inte att avbryta”
”Vi är fortfarande redo för förhandlingar, men kommer inte att avbrytas under denna period”, säger Lavrov.
”Vi har redan erfarenhet av detta och har dragit våra slutsatser”, tillägger han.
När det gäller Zelenskyjs förslag om ett möte vid G20-konferensen i Miami upprepar Lavrov Kremls argument att ledarna endast kan träffas i Moskva, rapporterar Kyiv Independent.
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”Vill han träffas får han komma hit”
”I denna fråga tror jag att Dmitrij Peskov redan har uttalat sig. En inbjudan skickades till Zelenskyj. Om han vill träffas bör han komma hit”, säger Lavrov.
Dmitrij Peskov är Kremls talesperson.
Efter att ha avvisat såväl en tillfällig vapenvila som ett möte på ledarnivå i ett land utanför konfliktzonen, betonar Lavrov den ”välvilja” som Moskva visar i fredsprocessen.
”Detta är redan en stor gest av välvilja från vår sida, eftersom Zelenskyj ännu inte har upphävt sitt dekret som förbjuder kontakter med Putin och hans team”, hävdar Lavrov.
”Det råder alltså ingen brist på välvilja hos oss, medan han, som det verkar, saknar goda avsikter.”
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Utesluter Moskva för fredssamtal
Zelenskyj och Putin har inte träffats personligen sedan tiden före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.
Även om Zelenskyj vid flera tillfällen uttryckt en vilja att sätta sig ner med Putin, har han uteslutit Moskva som plats för fredssamtal.
Han har dock inte krävt att den ryske presidenten ska besöka Ukraina, påpekar Kyiv Independent.
I stället har Zelenskyj upprepade gånger föreslagit ett möte i ett tredje land – ett förslag som Kreml konsekvent avvisat.
Ukraina har även insisterat på att under förhandlingarna ska fientligheterna upphöra, samt erbjudit sig att upprätthålla en villkorslös vapenvila om Ryssland gör samma sak.
Lavrovs och Zelenskyjs uttalanden kommer i kölvattnet av förnyade, USA-ledda ansträngningar att återuppta förhandlingarna mellan länderna.
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