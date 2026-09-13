Ryssland: "Fortsätter attackera även om vi förhandlar"

”Vill han träffas får han komma hit”

”I denna fråga tror jag att Dmitrij Peskov redan har uttalat sig. En inbjudan skickades till Zelenskyj. Om han vill träffas bör han komma hit”, säger Lavrov.

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Dmitrij Peskov är Kremls talesperson.

Efter att ha avvisat såväl en tillfällig vapenvila som ett möte på ledarnivå i ett land utanför konfliktzonen, betonar Lavrov den ”välvilja” som Moskva visar i fredsprocessen.

”Detta är redan en stor gest av välvilja från vår sida, eftersom Zelenskyj ännu inte har upphävt sitt dekret som förbjuder kontakter med Putin och hans team”, hävdar Lavrov.

”Det råder alltså ingen brist på välvilja hos oss, medan han, som det verkar, saknar goda avsikter.”

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Volodymyr Zelenskyj, här på besök i Kanada, upprepar förslaget att Ukraina och Ryssland kan mötas vid G20-toppmötet i Miami. (Foto: Jeff McIntosh /AP-TT)

Utesluter Moskva för fredssamtal

Zelenskyj och Putin har inte träffats personligen sedan tiden före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.

Även om Zelenskyj vid flera tillfällen uttryckt en vilja att sätta sig ner med Putin, har han uteslutit Moskva som plats för fredssamtal.

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Han har dock inte krävt att den ryske presidenten ska besöka Ukraina, påpekar Kyiv Independent.

I stället har Zelenskyj upprepade gånger föreslagit ett möte i ett tredje land – ett förslag som Kreml konsekvent avvisat.

Ukraina har även insisterat på att under förhandlingarna ska fientligheterna upphöra, samt erbjudit sig att upprätthålla en villkorslös vapenvila om Ryssland gör samma sak.

Lavrovs och Zelenskyjs uttalanden kommer i kölvattnet av förnyade, USA-ledda ansträngningar att återuppta förhandlingarna mellan länderna.

Trumps sändebud, Steve Witkoff och Jared Kushner, besökte både Moskva och Kyiv nyligen, men mötena har inte lett till något genombrott.

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