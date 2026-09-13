Brott och straff: "Sverige som Turkiet och Azerbajdzjan"

Norska forskare jämför de 36 000 personer som kan sitta i fängelse inom några år i Sverige, med de 3 650 fängelseplatser och cirka 3 000 fängslade som Norge har.

”Detta är dramatiskt. Om det förverkligas skulle Sverige bli ett av länderna, kanske det land i Europa som har flest personer i fängelse i förhållande till folkmängden”, säger Linda Gröning hos forskning.no.

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Sverige ”mycket extremt”

Linda Gröning är professor i straffrätt vid universitetet i Bergen och menar att utvecklingen i Sverige framstår som ”mycket extrem” ur ett nordiskt perspektiv.

Inte minst det faktum att alla de stora partierna i Sverige är eniga om denna nyorientering i kriminalpolitiken.

Enbart mellan 2024 och 2025 ökade andelen fängslade personer i Sverige med 15 procent, skriver Forskning.

”Sverige befinner sig i en helt annan situation än Norge när det gäller grovt våld och skjutningar, nivåer vi inte är i närheten av. Och jag hoppas att vi aldrig kommer dit”, säger Thomas Ugelvik som är kriminologiprofessor i Oslo.

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