Sverige kan inom några år fängsla tio gånger fler människor än vad Norge gör. I vårt västra grannland är förvåningen stor.
Brott och straff: "Sverige som Turkiet och Azerbajdzjan"
När man i vårt västra grannland följer valrörelsen och den svenska debatten, noteras man med höjda ögonbryn den breda politiska viljan i Sverige att fängsla så många som möjligt så länge som möjligt.
Norska forskare jämför de 36 000 personer som kan sitta i fängelse inom några år i Sverige, med de 3 650 fängelseplatser och cirka 3 000 fängslade som Norge har.
”Detta är dramatiskt. Om det förverkligas skulle Sverige bli ett av länderna, kanske det land i Europa som har flest personer i fängelse i förhållande till folkmängden”, säger Linda Gröning hos forskning.no.
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Sverige ”mycket extremt”
Linda Gröning är professor i straffrätt vid universitetet i Bergen och menar att utvecklingen i Sverige framstår som ”mycket extrem” ur ett nordiskt perspektiv.
Inte minst det faktum att alla de stora partierna i Sverige är eniga om denna nyorientering i kriminalpolitiken.
Enbart mellan 2024 och 2025 ökade andelen fängslade personer i Sverige med 15 procent, skriver Forskning.
”Sverige befinner sig i en helt annan situation än Norge när det gäller grovt våld och skjutningar, nivåer vi inte är i närheten av. Och jag hoppas att vi aldrig kommer dit”, säger Thomas Ugelvik som är kriminologiprofessor i Oslo.
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”Jämförs med Turkiet och Azerbajdzjan”
Samtidigt konstaterar han att Sverige rört sig långt bort från den traditionella nordiska modellen för kriminalpolitik.
”Sverige jämförs nu med länder som Turkiet och Azerbajdzjan – åtminstone om utvecklingen går åt det håll man fruktar och värsta tänkbara scenarier besannas.”
Professor Linda Gröning i Bergen påpekar hos Forskning att ”orsakerna till brottslighet i ett land är ofta komplexa”.
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”Ger ofta liten effekt”
”Kriminologisk forskning visar dock att skärpta straff, som Sverige nu väljer att införa, ofta har liten effekt. Det är också så att de länder som har de strängaste straffen ofta har de största problemen med brottslighet”, påpekar hon.
Gröning tror inte att Norge kommer att ta efter Sverige i det här sammanhanget.
”Det finns många exempel på att Norge har valt andra lösningar än Sverige för att de bedömts vara bättre. De nordiska länderna har blivit världsberömda för sina starka välfärdsstater, sin humanism och sina relativt låga straffnivåer”, konstaterar hon.