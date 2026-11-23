COP31 är över, men det slutade i ett fiasko. Det beskrivs redan som ”det värsta klimattoppmötet någonsin”, där länderna inte lyckades komma överens om att minska världens utsläpp.
Klimatmötet kollapsade – "det värsta någonsin"
Att ens prata om fossila bränslen verkar vara ett stort problem, framför allt för länder som är beroende av att sälja olja och gas till resten av världen, som Saudiarabien och Ryssland.
Därför brakade samtalen samman i Turkiet, där ledare från runt 200 länder hade samlats i Antalya för COP31.
Fossila bränslen stoppar förhandlingarna
Problemet handlade inte bara om att skriva orden i dokumentet.
Det handlar framför allt om att förbinda världens länder att ställa om från fossila bränslen, och där lägger alltså vissa länder in sina veton – för att kunna dra nytta av inkomsterna så länge det bara går, i tider då världen och många länder redan ställer om till hållbara energikällor som solkraft.
Därför frågar sig allt fler länder om det ens är lönt att spendera stora summor på att träffas vid klimattoppmöten när de ändå inte leder till något konkret, när det gäller just att diskutera hur man ska fasa ut de fossila bränslena helt och hållet.
EU och vissa andra länder vill se en tydlig utfasning, men det ligger alltså inte på COP-bordet, åtminstone inte i nuläget.
Klimatmötet blev ett platt fall
Mötet blev ett platt fall där missnöjet var tydligt bland många närvarande, däribland Australiens klimat- och energiminister Chris Bowen, som var ordförande för förhandlingarna.
”Det är mycket nedslående”, säger Bowen enligt Reuters.
Turkiets mötesordförande Murat Kurum konstaterade att det inte längre fanns något att göra.
”Vi gjorde allt vi kunde”, uppger han.
Samtidigt haglar kritiken in mot COP, där många sågar ledarnas åtaganden och mötet beskrivs som ett totalt fiasko.
”Det här är förmodligen det värsta klimattoppmötet någonsin”, säger Mark Maslin, professor i klimatologi vid University College London, till The Guardian.
Ljusglimtar för korallrev och skogar
Trots det mörka molnet som alltså hänger över COP31 finns det några ljusglimtar efter klimattoppmötet.
Pengar, som generellt är svåra att få fram under dessa möten, ska gå till skydd av både korallrev och tropiska skogar, enligt FN.
Över en miljard dollar ska bland annat gå till marina ekosystem, där nya finansieringsåtaganden presenterades för bland annat mangroveskogar och korallrev.
AI:s energibehov växer
Samtidigt har ett nytt problem dykt upp på scenen: energislukande datacenter, som ofta drivs med fossila bränslen.
Trots att de växer upp som svampar ur jorden fördes det inte många diskussioner kring AI på COP31, enligt Politico.
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