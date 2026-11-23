Därför brakade samtalen samman i Turkiet, där ledare från runt 200 länder hade samlats i Antalya för COP31.

Fossila bränslen stoppar förhandlingarna

Problemet handlade inte bara om att skriva orden i dokumentet.

Det handlar framför allt om att förbinda världens länder att ställa om från fossila bränslen, och där lägger alltså vissa länder in sina veton – för att kunna dra nytta av inkomsterna så länge det bara går, i tider då världen och många länder redan ställer om till hållbara energikällor som solkraft.

Därför frågar sig allt fler länder om det ens är lönt att spendera stora summor på att träffas vid klimattoppmöten när de ändå inte leder till något konkret, när det gäller just att diskutera hur man ska fasa ut de fossila bränslena helt och hållet.

EU och vissa andra länder vill se en tydlig utfasning, men det ligger alltså inte på COP-bordet, åtminstone inte i nuläget.