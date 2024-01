Energihandelns baksida: Privata handlare tjänar miljarder

Javier Blas är kolumnist på Bloomberg och specialiserad inom energi och råvaror. Han är även medförfattare till ”The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Byts the Earth´s Resources”.

I en krönika hos Bloomberg pekar han nu ut de långtgående konsekvenserna av att Europa förvandlat allt kring energi kring en hämningslös privat marknad.

Han gör det med Danmark som exempel.

Tjänar miljarder

”Du tänder lämporna och handlare tjänar miljarder dollar”, är Blas perspektiv när han konstaterar att en ”ny sorts handlare” tagit över Europas energimarknader.

“Det är löjligt hur mycket pengar de tjänar”, säger Mogens P. Sorensen, en före detta krafthandlare som blev konsult och som Blas citerar.

“Det görs miljardvinster av dem som handlar med el i Europa”.