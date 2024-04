Rysslands invaderande armé har bytt taktik och försöker nu knäcka Ukraina genom att förstöra landets energisystem från luften med missiler och drönare.

Attacker i veckan slog ut kraftverk och transformatorstationer och skadade andra. Mer än 200 000 människor i Ukrainas näst största stad Kharkiv var i veckan helt utan elektricitet.

“Vi antar att vi på detta sätt har ett inflytande på det ukrainska militärindustriella komplexet”, sa Rysslands president Vladimir Putin under ett möte i Kreml med sin allierade och Vitrysslands president Alexander Lukasjenko i veckan enligt France24.

Miljoner utan el förra vintern i energikriget

Anledningen till att Ryssland eskalerat attackerna mot energiinfrastrukturen under våren och inte tidigare i vintras är enligt Putin “av humanitära skäl”. Under vintern 2022-2023 var miljontals ukrainare utan el och värme under långa perioder, men den senaste vintern verkar inte energisystemet ha varit det primära målet för ryssarna.

“Vi ville inte beröva elektricitet till sociala infrastrukturer, sjukhus etc”, säger Rysslands president enligt France24.

ISW: Försenat bistånd orsak

Experter på tankesmedjan Institute for Study of War menar dock att det inte alls har med några humanitära skäl att göra utan att Ryssland byggt upp sina lager och nu tar chansen när stödet till Ukraina vacklar.

“Betydande förseningar i västerländskt bistånd, delvis på grund av framgångsrika ryska informationsoperationer och västerländsk tveksamhet, har skapat en möjlighet för ryska offensiva operationer”, skriver ISW.

Volodymyr Zelenskyj gratulerar statsminister Ulf Kristersson till medlemsskapet i Nato. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vädjar till sina västerländska allierade att förse honom med medel för att skydda sin infrastruktur – annars har Ryssland “en global licens för terror”, säger presidenten enligt Le Monde.

