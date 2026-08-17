Kriminella nämndemän och domare dömer andra

Det är Kaliber i P1 i Sveriges Radio som berättar om att 43 nämndemän och fem domare ägnat sig åt kriminalitet samtidigt som de dömt andra personer i domstolarna.

I programmet berättar en kvinna hur hon blev våldtagen av en av nämndemännen inför sin dotter.

”Det var det absolut värsta”, säger hon.

Dottern blev samtidigt sexuellt ofredad av mannen och händelserna inträffade enligt SR på ett hotell för några år sedan.

Nämndemannen fälldes och sparkades

Mannen fälldes senare mot sitt nekande och han tvingades då lämna sitt uppdrag som nämndeman i hovrätten.

Han hade utsetts av Centerpartiet för uppdraget.

Kaliber har granskat domar mellan 2021 och 2025 och funnit att de berörda nämndemännen och domarna begått egna brott under tiden som de suttit i domstolarna och fällt andra gärningsmän.

Liberalerna är det enda riksdagspartiet som inte har nämndemän som dömts för brott.

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Sverigedemokraterna har tolv, Socialdemokraterna sju och Moderaterna åtta. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med sex dömda nämndemän, vilket är dubbelt så många som Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.