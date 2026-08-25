Drömmen krossad – Dreame skrotar planerna på raketbil

Sportig, toppmodern och med två raketutblås i aktern – det var tydligt att Dreame inte ville följa i el-konkurrenten Xiaomis fotspår när man skulle in i bilbranschen, man ville köra om dem med råge.

Men i samma veva som Xiaomi firar 500 000 bilar sålda av sedanen SU7, rapporterar kinesisk media om att Dreame lägger planerna på hyllan.

Läs mer: Milstolpen: 500 000 bilar sålda av underdogen

Konceptbilen var bluff

Och det är inte bara raketutblåsen som nu går upp i rök. Dreame har beslutat att lägga ner hela sin bilsatsning, knappt ett år efter att företaget officiellt gav sig in i bilbranschen.

På pappret var ambitionerna minst sagt svindlande. Nebula Next 01 Jet Edition skulle klara 0–100 km/h på 0,9 sekunder med hjälp av de två fasta raketutblåsen, den dagliga driften skulle skötas av en elmotor kopplat till ett solid-state-batteri med en energidensitet på över 450 Wh/kg.

Enligt uppgifter till Car News China var dock verkligheten bakom de spektakulära presentationerna betydligt mindre imponerande. Tidigare anställda hävdar att bilprojektet i hög grad handlade om marknadsföring och kapitalanskaffning snarare än om att faktiskt utveckla och bygga bilar.

Enligt uppgifterna saknade bilen som visades upp på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas i våras till och med ett riktigt chassi och flyttades med fjärrkontroll.

Gick från 1000 anställda till ett par dussin

ANNONS

Dreames bildivision hade som mest närmare 1 000 anställda. Sedan uppsägningarna började i maj har styrkan krympt till bara ett par dussin personer, som nu främst ska hantera skulder till leverantörer och avveckla de bolag som hör till bilverksamheten.

Dreame återgår därmed till det man faktiskt kan – robotdammsugare, robotgräsklippare, tvåhjuliga elfordon och robotar.

Läs även:

Pink Floyd-trummisens 20 år gamla bil såld för 326 miljoner

1 579 hk och toksnabb laddning – så här tycks det om Denza Z

Aston Martin för 30 miljoner återkallas för bromsproblem



