Försvaret vill expropriera hus vid Musköbasen

Den nya lagen från juli tillämpas inte

Sedan den 1 juli omfattas överlåtelser av fast egendom av säkerhetsskyddslagen, enligt en proposition från 1 april som riksdagen antog. Reglerna riktar sig till verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vill sälja, enligt Setterwalls.

En privatperson som köper ett skärgårdshus omfattas inte av lagen och den kan därmed inte tillämpas.

Sverige vet inte vem som äger vad

Utredningen kallad ”Skärpt kontroll av utländska fastighetsförvärv” föreslog tillståndsplikt från den 1 juli i år. I februari konstaterades i en riksdagsdebatt att regeringen fortfarande bereder frågan.

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Utredningen noterar dessutom att nationalitet inte registreras vid lagfartsansökan och att arrenden inte behöver skrivas in i fastighetsregistret. Förslagen ska inte heller tillämpas på förvärv gjorda före ikraftträdandet.

Staten vet alltså inte vilken nationalitet en person har när hen köper fastigheter, och ett redan ryskägt hus förblir alltså ryskägt.

En ny utredning har tillsats

Regeringen tillsatte den 8 juni en ny utredning som ska föreslå ett helt nytt expropriationsändamål, alltså en ny grund för tvångsinlösen som specifikt tar sikte på fastighetsinnehav som hotar Sveriges säkerhet.

Utredare är hovrättsrådet Henrik Matz, och uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2027. Försvarsminister Pål Jonson beskriver det som ett nytt verktyg för att stoppa den som använder en fastighet för att planera sabotage eller spionera.

Utredaren ska kartlägga vad gällande rätt tillåter, föreslå det nya ändamålet, bestämma förutsättningar och ersättning, samt säkerställa att förslagen håller mot egendomsskyddet i regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgarna.

Finland införde förbud mot ryska fastighetsägare

Finland har haft tillståndsplikt för fastighetsköp och statlig förköpsrätt för försvarsändamål sedan 2019, och den 15 juli i fjol trädde ett rent förbud i kraft mot att ryska och belarusiska medborgare köper fastigheter, enligt Yle.

Försvarsminister Antti Häkkänen uppskattade 2024 antalet ryskägda fastigheter i Finland till omkring 3 500. Dagens PS har tidigare beskrivit hur Finland dessutom vill kunna häva gamla köp.

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