Trump ger inte upp Grönland – Kirunas metaller står på vänt

Sveriges alternativ väntar i kö

Per Geijer utanför Kiruna innehåller 2,2 miljoner ton sällsynta jordartsmetalloxider in situ, av LKAB klassade som antagen mineraltillgång, enligt bolagets mineralredovisning i mars.

EU gav fyndigheten status som strategiskt projekt i mars 2025, vilket enligt North Sweden ska kapa tillståndsprocessen till högst 27 månader, mot normalt fem till tio år. LKAB har ändå bedömt att brytning ligger tio till femton år bort, enligt Tidningen Näringslivet.

I årsredovisningen för 2025 skriver bolaget att det inväntar Bergsstatens besked på koncessionsansökan. En beviljad koncession ger enligt LKAB ingen rätt att öppna en gruva utan miljötillstånd från mark- och miljödomstolen.

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PS analys

Tillståndsprocessen är en riktig flaskhals här och det bör den fortsätta vara om vi vill se till att gruvverksamheter sköts enligt lagens alla regler.

Grönland saknar bevisade fyndigheter enligt Ratinginstitutet, vilket är ännu ett tecken på att Trump egentligen inte är ute efter mineralerna utom för militär och strategisk kontroll.

Sverige å andra sidan har fyndigheterna, men saknar tillstånd. Det borde alltså gå snabbare och ge mer för Trump att handla med Sverige.

Försvarshögskolans Niklas Rossbach sagt till TV4 att den svenska startsträckan är kortare. Trycket kommer dessutom inifrån den allians Sverige gick med i 2024.

Realtid har också tidigare beskrivit hur Grönland skulle kunna bli västvärldens svar på Kina.

Nästa besked kommer från Bergsstaten och kan förhoppningsvis ger klarare besked.

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