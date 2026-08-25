USA:s jakt på Grönland fortsätter i ny skepnad samtidigt som ett kreditvärderingsinstitut nu underkänner hela råvaruargumentet bakom det. Europas mest lovande alternativ ligger inte på Grönland, utan i Kiruna.
Trump ger inte upp Grönland – Kirunas metaller står på vänt
Donald Trumps högljudda krav på ett amerikanskt övertagande har ersatts av en tystare och mer långsiktig linje, enligt Yle.
Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet och uppvuxen på Grönland, beskriver skiftet för Yle. Istället för utspel om övertagande kommer erbjudanden: investeringar och ekonomiska samarbeten, initiativ för att förbättra infrastrukturen, och förslag om utökat samarbete inom forskning och utbildning.
Merrild kallar det manipulativt eftersom det inte är genomskinligt vad syftet är eller var huvudintresset ligger. Effekten är att grönländska företag och forskningsinstitutioner nu diskuterar hur de ska agera om de kontaktas av amerikanska aktörer.
Ett företag tvingades ta in en psykolog för sina anställda och den största rädslan är att bli gäster i sitt eget land om USA tar över, säger hon.
Ratinginstitutet underkänner Trumps argument
Morningstar DBRS beskrev den 20 juli Grönlands mineralrikedom som mer myt än verklighet, enligt ArcticToday. Ön har geologisk potential men nästan inga bevisade, brytvärda fyndigheter. Värdet ligger enligt institutet i militär position och sjövägar snarare än i metaller.
Två gruvor är i drift, något Dagens PS rapporterade redan i januari. Guldgruvan Nalunaq har sex års livslängd på dagens resurser. Uranförbudet från 2021 blockerar dock jättefyndigheten Kvanefjeld, och i juni avslogs den australiska licensinnehavarens ansökan om förlängning, enligt samma rapport.
Sveriges alternativ väntar i kö
Per Geijer utanför Kiruna innehåller 2,2 miljoner ton sällsynta jordartsmetalloxider in situ, av LKAB klassade som antagen mineraltillgång, enligt bolagets mineralredovisning i mars.
EU gav fyndigheten status som strategiskt projekt i mars 2025, vilket enligt North Sweden ska kapa tillståndsprocessen till högst 27 månader, mot normalt fem till tio år. LKAB har ändå bedömt att brytning ligger tio till femton år bort, enligt Tidningen Näringslivet.
I årsredovisningen för 2025 skriver bolaget att det inväntar Bergsstatens besked på koncessionsansökan. En beviljad koncession ger enligt LKAB ingen rätt att öppna en gruva utan miljötillstånd från mark- och miljödomstolen.
PS analys
Tillståndsprocessen är en riktig flaskhals här och det bör den fortsätta vara om vi vill se till att gruvverksamheter sköts enligt lagens alla regler.
Grönland saknar bevisade fyndigheter enligt Ratinginstitutet, vilket är ännu ett tecken på att Trump egentligen inte är ute efter mineralerna utom för militär och strategisk kontroll.
Sverige å andra sidan har fyndigheterna, men saknar tillstånd. Det borde alltså gå snabbare och ge mer för Trump att handla med Sverige.
Försvarshögskolans Niklas Rossbach sagt till TV4 att den svenska startsträckan är kortare. Trycket kommer dessutom inifrån den allians Sverige gick med i 2024.
Realtid har också tidigare beskrivit hur Grönland skulle kunna bli västvärldens svar på Kina.
Nästa besked kommer från Bergsstaten och kan förhoppningsvis ger klarare besked.
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