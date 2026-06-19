Aston Martin för 30 miljoner återkallas för bromsproblem

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Återkallelsen gäller bilar från årsmodell 2024 som är utrustade med ett särskilt banpaket för körning på racingbanor, skriver franska Les Numeriques.

Bakgrunden till återkallelsen är ett ovanligt bromsrelaterat fel som i värsta fall kan leda till brand. Enligt rapporter kan en tätning i huvudbromscylindern deformeras under mycket specifika förhållanden.

Om det sker kan bromsvätskan få svårt att återgå till sin behållare efter inbromsning, vilket gör att bromsarna fortsätter att ligga an mot bromsskivorna. Detta kan skapa extrem värmeutveckling, och liknande problem har tidigare resulterat i eldsvåda i kolfiberchassit på en av Aston Martins konceptbilar.

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Väldigt ovanligt

Återkallelsen drabbar dock väldigt få. Av 51 producerade bilar av modellen Valkyrie har endast sju utrustats med det problemdrabbade AMR Track Performance-paketet.

Och även i bilarna med det specifika utrustningspaketet krävs det speciella förhållanden för att bromsarna ska fallera. Mest troligtvis handlar det om aggressiv bankörning, och när ESP (antispinnsystemet) och föraren båda bromsar kraftigt kan tätningen ge vika.

Valkyrie utvecklades med inspiration från Formel 1 och har en hybrid drivlina med en 6,5-liters V12-motor från Cosworth kombinerad med en elmotor.

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Tillsammans levererar systemet över 1 100 hästkrafter, vilket gör bilen till en av de mest extrema gatbilar som någonsin byggts.

Trots det begränsade antalet berörda fordon väljer Aston Martin att genomföra återkallelsen för att eliminera risken.

Ägarna kommer att kontaktas och få bromssystemet kontrollerat och åtgärdat.