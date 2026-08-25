Forskaren: Det är inte elbilarnas fel att vägarna är dåliga

Dels innebär den ökade vikten också extra slitage på infrastruktur, i Belgien har till och med matkedjan Carrefour förbjudit elbilar från att parkera ovanför markplan i butikernas tillhörande parkeringshus – delvis på grund av oron över att de tunga bilarna ska orsaka skador på de gamla parkeringshusen.

”Förkortar vägens livslängd”

Vissa kritiker menar också att ökat vägslitage, bland annat i form av potthål, bör skyllas på elbilarnas framfart.

”Vägar är dimensionerade för att tåla ett visst antal tunga fordon under sin livslängd”, skriver Elizabeth Orchard, chef för infrastrukturrådgivningsföretaget Endelevu, i ett blogginlägg hos brittiska Institute of Civil Engineers. ”När fordonen – i synnerhet elbilar – blir tyngre ökar slitaget per fordon. Skador uppstår snabbare och i större omfattning, vilket förkortar vägens livslängd.”

Däremot anser Ali Rahman, biträdande lektor vid University of Leeds institution för byggnadsteknik, påståendet är överdrivet.

Han pekar på den så kallade fjärdepotenslagen, som innebär att vägslitaget ökar kraftigt i takt med axelbelastningen. Om belastningen på en axel fördubblas blir slitaget enligt honom inte dubbelt så stort – utan omkring 16 gånger större.

Med andra ord innebär det att de riktigt tunga fordonen står för en betydligt större del av vägslitaget än vanliga personbilar, vare sig de är eldrivna eller inte.

”Tunga lastbilar är den främsta orsaken till vägskador. En enda tung lastbil kan orsaka lika stora skador som flera tusen bilresor”, säger Rahman till Autocar.

Han menar därför att det är missvisande att peka ut just elbilar (och SUV:ar) som boven i dramat. Utöver fordonens vikt spelar även klimatförändringar, vatten som tränger ner i vägbanan och eftersatt vägunderhåll en viktig roll.

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Klimatförändringarna blir en allt viktigare faktor

Den vanligaste orsaken till just potthål är en kombination av tung fordonstrafik och den återkommande frys- och töcykeln. När vatten tränger ner i sprickor och fryser expanderar det, vilket försvagar vägbanan. När fordon sedan kör över den försvagade ytan bryts material loss och ett potthål kan bildas.

Rahman pekar samtidigt på klimatförändringarna som en allt viktigare faktor. Varmare väder kan få bitumenet i vägbanans översta lager att mjukna och skadas.

Så även om tyngre elbilar faktiskt belastar vägarna mer än lättare bilar, är det betydligt svårare att hävda att de är att skylla för dagens potthålskris. Det stora slitaget kommer fortfarande från de allra tyngsta fordonen, samtidigt som väder, vatten och bristande underhåll spelar stor roll.