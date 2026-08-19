Milstolpen: 500 000 bilar sålda av underdogen

Samtidigt blev de världsförst med att få en självkörande bil att köra hela Nürburgring, tyvärr blev varvet för den ultrakittade YU7:an med cirka 1000 hästkrafter plågsamt långsamt.

Nu verkar dock koncernens fordonsdivision ha anledning att fira – en stor milstolpe har passerats: Den första modellen, SU7, har sålts i mer än en halv miljon exemplar.

Det är Inside EVs som rapporterar om nyheten, under juli månad såldes de sista 21 000 bilarna som fick SU7 att passera 500 000-gränsen. För ett märke som var helt okänt på bilmarknaden för bara två och ett halvt år sedan är siffrorna anmärkningsvärda.

Säljstart Europa?

Xiaomi har ännu inte lanserat sina modeller utanför Kina men under 2027 planeras det för en bredare utrullning också i Europa.

För att säkerställa att de kinesiska modellerna landar väl också bland europeiska köpare har bolaget öppnat ett research and development-kontor i München, där flera veteraner från bland annat BMW och Porsche ska se över finjusteringarna för den nya marknaden.

Känner av knackig marknad

Trots milstolpen på 500 000 sålda SU7 och en total försäljning om strax över 750 000 bilar ligger Xiaomi efter den egna budgeten.

Xiaomi har satsat på att sälja 550 000 fordon över hela sitt modellutbud 2026. Under årets första sju månader har biltillverkaren dock bara nått 39 procent av sitt totala årsmål. För att nå målet måste Xiaomi mer än fördubbla leveranserna under årets återstående månader.