Dramat över på Mount Everest – alla räddade

Bybor med oxar och hästar tar sig uppför berget under räddningsinsatsen för att nå hundratals vandrare som fastnat i snön på Mount Everest.
Bybor med oxar och hästar tar sig uppför berget under räddningsinsatsen för att nå hundratals vandrare som fastnat i snön på Mount Everest. (Foto: Lingsuiye via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Efter flera dygn av dramatik och extremväder på världens högsta berg kommer nu beskedet: alla klättrare på Mount Everest har räddats.

Räddningsarbetet har pågått i dagar efter snöstormen som överraskade hundratals vandrare på bergets östra sida.

Nu bekräftar myndigheterna att de sista har nått säker mark.

Slutet på dramat

Dagens PS rapporterade tidigare om hundratals klättrare som fastnat på Mount Everests östra sida i Tibet efter ett kraftigt oväder.

Räddningsinsatserna försvårades av snö, åska och bitande kyla, men nu är samtliga 580 klättrare och över 300 lokala följeslagare i trygghet, enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Tidningen Tagesschau skriver att alla vandrare nu har räddats efter flera dagar på nästan 5 000 meters höjd. De sista grupperna har nått byn Qudang, där hundratals andra redan tagit skydd tidigare i veckan. Där fick de mat, värme och vård efter att ha suttit instängda i kylan.

Enligt Tagesschau överraskades klättrarna av det kraftiga snöfallet under Kinas “gyllene vecka”, de vill säga den populära nationaldagsledigheten då särskilt många reser till bergen. Myndigheterna bekräftar att stigarna var oframkomliga och att flera tält krossades under snön.

“Hypotermi var en risk”

Det oväntade ovädret chockade både turister och guider på Mount Everests, som är världens högsta berg på 8 849 meter.

“Det var så blött och kallt i bergen, och hypotermi var en verklig risk”, berättade vandraren Chen Geshuang för CNN tidigare i veckan.

Enligt myndigheterna deltog flera hundra räddningsarbetare, yakförare och bergsguider i arbetet med att föra ner klättrarna till säkerhet.

ExtremväderMount EverestNepal
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

