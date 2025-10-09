Dramat över på Mount Everest – alla räddade

Räddningsarbetet har pågått i dagar efter snöstormen som överraskade hundratals vandrare på bergets östra sida.

Nu bekräftar myndigheterna att de sista har nått säker mark.

Slutet på dramat

Dagens PS rapporterade tidigare om hundratals klättrare som fastnat på Mount Everests östra sida i Tibet efter ett kraftigt oväder.

Räddningsinsatserna försvårades av snö, åska och bitande kyla, men nu är samtliga 580 klättrare och över 300 lokala följeslagare i trygghet, enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Tidningen Tagesschau skriver att alla vandrare nu har räddats efter flera dagar på nästan 5 000 meters höjd. De sista grupperna har nått byn Qudang, där hundratals andra redan tagit skydd tidigare i veckan. Där fick de mat, värme och vård efter att ha suttit instängda i kylan.

Enligt Tagesschau överraskades klättrarna av det kraftiga snöfallet under Kinas “gyllene vecka”, de vill säga den populära nationaldagsledigheten då särskilt många reser till bergen. Myndigheterna bekräftar att stigarna var oframkomliga och att flera tält krossades under snön.

