Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har hävt 94 avtal med över 50 leverantörer som underpresterat inom Rusta och Matcha.
Arbetsförmedlingen har hävt 94 avtal med över 50 leverantörer som underpresterat inom Rusta och Matcha. (Foto: Johan Nilsson / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna.

De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan.

Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur.

Hundratals miljoner utan resultat

När Rusta och Matcha lanserades 2020 skulle privata leverantörer stötta långtidsarbetslösa snabbare till jobb eller utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen är programmet ett stöd för den som varit inskriven en längre tid, där deltagaren själv får välja den leverantör som anses mest lämpad för att ge individuell vägledning och handledning på vägen mot sysselsättning.

Men enligt DN har flera leverantörer levererat långt under förväntan. Vissa har bara fått ut 2 procent av deltagarna i arbete, samtidigt som hundratals miljoner kronor betalats ut.

I maj hävde Arbetsförmedlingen 94 avtal med över 50 leverantörer som underpresterat. Sedan starten av programmet 2020 har närmare 7,7 miljarder kronor betalats ut, medan i genomsnitt bara 32 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier.

“Vi tycker att det skulle vara ett högre snittresultat och det är delvis därför vi tagit fram möjligheten att avsluta avtal som är för dåliga”, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen, till DN.

Handledare inom Rusta och Matcha ska stötta deltagarna på vägen mot arbete eller studier. Hittills har över sju miljarder kronor betalats ut inom satsningen. (Foto: Unsplash)
Handledare inom Rusta och Matcha ska stötta deltagarna på vägen mot arbete eller studier. Hittills har över sju miljarder kronor betalats ut inom satsningen. (Foto: Unsplash)
Spela klippet
Brister i systemet

De 54 företag som inte klarade minimikraven har enligt DN fått omkring 148 miljoner kronor. Kruse menar att det är en komplex tjänst, men att fler leverantörer behöver visa att de kan leverera verkliga resultat.

Flera personer med insyn uppger dessutom att det går att göra vinst även utan att lyckas få ut deltagare i arbete genom att ta in många deltagare samtidigt och hålla nere personalkostnaderna.

En vd för ett större företag säger att det krävs mellan 40 och 50 deltagare per coach för att få ihop ekonomin, trots att en effektiv matchning egentligen kräver färre än 30.

Bland de företag som fått mest ersättning 2020–juli 2025 finns Arbetslivsresurs AR med 513 miljoner kronor, Arcus Utbildning & Jobbförmedling med 452 miljoner, Lernia Utbildning med 430 miljoner och Enrival med 416 miljoner. Enligt DN har flera av dem fått ett eller flera avtal hävda i samband med myndighetens granskning.

Svenskt Näringsliv konstaterar i rapporten “Bättre matchning med färre leverantörer” att problemen är strukturella. Rapporten pekar på att Arbetsförmedlingen har haft för många små aktörer med ojämn kvalitet, vilket gjort kontroll och uppföljning svårare. I december 2024 hade man cirka 650 leverantörer. Organisationen menar att myndigheten bör samarbeta med färre men mer kvalificerade leverantörer, samt förändra ersättningssystemet som i dag riskerar att premiera volym framför kvalitet.

Fler granskningar väntar av Arbetsförmedlingen

I juni rapporterade Arbetsvärlden att myndigheten planerar fortsatta uppföljningar och fler hävningar av avtal under året. Vid tillfället deltog omkring 58 500 personer i Rusta och Matcha.

“Skickliga leverantörer ska vara kvar medan de oskickliga antingen måste förändra sitt arbetssätt eller få sina avtal hävda”, sa Kruse till Arbetsvärlden.

Sedan 2020 har över 28 000 anmälningar inkommit mot Arbetsförmedlingens leverantörstjänster, främst inom Rusta och Matcha. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera sina matchningstjänster, och att häva ineffektiva avtal är en central del i arbetet.

Kruse säger att flera företag försökt teckna nya avtal efter att deras tidigare sagts upp, men att kontrollen nu skärpts. Myndigheten bedömer att förmågan att identifiera lågpresterande leverantörer har förbättrats kraftigt, och fler kan snart förlora sina kontrakt.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

