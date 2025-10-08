Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen

De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan.

Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur.

Missa inte: Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön. Dagens PS

Hundratals miljoner utan resultat

När Rusta och Matcha lanserades 2020 skulle privata leverantörer stötta långtidsarbetslösa snabbare till jobb eller utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen är programmet ett stöd för den som varit inskriven en längre tid, där deltagaren själv får välja den leverantör som anses mest lämpad för att ge individuell vägledning och handledning på vägen mot sysselsättning.

Men enligt DN har flera leverantörer levererat långt under förväntan. Vissa har bara fått ut 2 procent av deltagarna i arbete, samtidigt som hundratals miljoner kronor betalats ut.

I maj hävde Arbetsförmedlingen 94 avtal med över 50 leverantörer som underpresterat. Sedan starten av programmet 2020 har närmare 7,7 miljarder kronor betalats ut, medan i genomsnitt bara 32 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier.

“Vi tycker att det skulle vara ett högre snittresultat och det är delvis därför vi tagit fram möjligheten att avsluta avtal som är för dåliga”, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen, till DN.

Handledare inom Rusta och Matcha ska stötta deltagarna på vägen mot arbete eller studier. Hittills har över sju miljarder kronor betalats ut inom satsningen. (Foto: Unsplash)

