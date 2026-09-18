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Politik

Macron tar initiativ till G7-möte om energi

Frankrikes president Emmanuel Macron fotograferad i Orange tidigare i veckan.
Frankrikes president Emmanuel Macron fotograferad i Orange tidigare i veckan. Foto: Philippe Magoni/AP/TT

Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.

Frankrike kommer inom kort att kalla till ett G7-möte om energifrågan, meddelar president Emmanuel Macron.

Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.

Under de närmaste veckorna ska vi hålla ett G7-möte ägnat åt energifrågor, för att stärka samarbeten och undvika onödiga spänningar mellan G7-länderna, säger Macron på fredagen

Han lägger till att mötet också blir ett tillfälle då eventuell ”frigöring eller upplåsning” av strategiska reserver kan diskuteras.

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