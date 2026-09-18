Macron tar initiativ till G7-möte om energi

Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.

Frankrike kommer inom kort att kalla till ett G7-möte om energifrågan, meddelar president Emmanuel Macron.

Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.