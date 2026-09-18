Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.
Macron tar initiativ till G7-möte om energi
Frankrike kommer inom kort att kalla till ett G7-möte om energifrågan, meddelar president Emmanuel Macron.
Initiativet tas i ljuset av att bränslepriserna stigit kraftigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari.
Under de närmaste veckorna ska vi hålla ett G7-möte ägnat åt energifrågor, för att stärka samarbeten och undvika onödiga spänningar mellan G7-länderna, säger Macron på fredagen
Han lägger till att mötet också blir ett tillfälle då eventuell ”frigöring eller upplåsning” av strategiska reserver kan diskuteras.