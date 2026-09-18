En nästan 50 år gammal elkabel mellan Norge och Danmark har havererat. Nu blossar debatten upp på nytt om Norges elförbindelser söderut.
Trasig elkabel skapar debatt: Sluta sälja el söderut?
Elkabeln Skagerrak 2 mellan Norge och Danmark är av typen HVDC (högspänd likström) och har varit ur drift sedan den 2 juni efter ett fel omkring 30 kilometer från den danska kusten. Kabeln togs i bruk 1977 och är därmed 49 år gammal.
Det norska statliga bolaget Statnett har lokaliserat skadan och uppger att det inte finns några tecken på att kabeln har skadats av yttre påverkan. Kabeln ska kapas och förseglas vid felstället. Reparationen påverkar 245 megawatt av överföringskapaciteten mellan Norge och Danmark.
En trasig elkabel här dock blivit en större fråga än man kan tro.
Vissa kritiker argumenterar till och med för att det kanske är bra att kabeln är trasig, då det innebär lägre elpriser i Norge. Samma faktaläge finns i Sverige, där en trasig elkabel till Tyskland gett billigare elpriser i södra Sverige i sommar, som Dagens PS rapporterat om.
Utredning har fått svårigheter
Totalt finns fyra Skagerrakförbindelser mellan Norge och Danmark. Den ännu äldre Skagerrak 1 togs i drift 1976. Skagerrak 3 togs i drift 1994 och har 500 MW kapacitet, medan Skagerrak 4 från 2014 har 700 MW. Den totala kapaciteten är 1 700 MW.
Statnett och Energinet redan före haveriet hade startat en process för att utreda en ersättning av Skagerrak 1 och 2, men den har stött på patrull.
När Statnett gick ut med planerna 2024 argumenterade bolaget för en återinvestering. Motiveringen var bland annat att förbindelserna ger en bättre användning av det samlade nordiska och europeiska kraftsystemet. Statnett beskrev också utlandsförbindelser som viktiga för försörjningstryggheten under kalla perioder och torra år.
Krävde utredning av nollalternativ
Men den norska energimyndigheten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) uppgav efter remissrundan att många aktörer ansåg att kablarna inte borde förnyas efter sin livslängd. NVE krävde därför att alternativet utan nya kablar skulle utredas ordentligt. Myndigheten lyfte särskilt fram samhällsekonomin och effekterna på elpriserna i södra Norge.
Det kom in över 70 yttranden i processen, enligt Statnett.
Och debatten är också politisk. I Stortinget har det funnits förslag om att stoppa nya utlandskablar och att avsluta utredningen av en eventuell reinvestering av Skagerrak 1 och 2.
Danmark har annat perspektiv
Det danska perspektivet är det rakt motsatta. De vill gärna reparera, så fort som mljligt. Den danska klimat- och energiministern Samira Nawa har fått frågor i Folketinget om Danmark har gjort sig mer sårbart genom att förlita sig på utlandsförbindelser och mindre på egen elproduktion.
”Egen produktion och utlandsförbindelser ser jag inte som varandras motsatser. Båda delarna är en del av en robust elförsörjning. Jag är medveten om den politiska oro som finns i Norge kring kopplingen till andra länder på den europeiska marknaden i en tid när elpriserna på många håll stiger”, säger hon i Folketinget.
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