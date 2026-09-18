Trasig elkabel skapar debatt: Sluta sälja el söderut?

Det norska statliga bolaget Statnett har lokaliserat skadan och uppger att det inte finns några tecken på att kabeln har skadats av yttre påverkan. Kabeln ska kapas och förseglas vid felstället. Reparationen påverkar 245 megawatt av överföringskapaciteten mellan Norge och Danmark.

En trasig elkabel här dock blivit en större fråga än man kan tro.

Vissa kritiker argumenterar till och med för att det kanske är bra att kabeln är trasig, då det innebär lägre elpriser i Norge. Samma faktaläge finns i Sverige, där en trasig elkabel till Tyskland gett billigare elpriser i södra Sverige i sommar, som Dagens PS rapporterat om.

Utredning har fått svårigheter

Totalt finns fyra Skagerrakförbindelser mellan Norge och Danmark. Den ännu äldre Skagerrak 1 togs i drift 1976. Skagerrak 3 togs i drift 1994 och har 500 MW kapacitet, medan Skagerrak 4 från 2014 har 700 MW. Den totala kapaciteten är 1 700 MW.

Statnett och Energinet redan före haveriet hade startat en process för att utreda en ersättning av Skagerrak 1 och 2, men den har stött på patrull.

När Statnett gick ut med planerna 2024 argumenterade bolaget för en återinvestering. Motiveringen var bland annat att förbindelserna ger en bättre användning av det samlade nordiska och europeiska kraftsystemet. Statnett beskrev också utlandsförbindelser som viktiga för försörjningstryggheten under kalla perioder och torra år.