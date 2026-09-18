Ett grönt äpple har blivit krigskritisk symbol i det ryska valet

En hel del har fått det sämre

En undersökning från det oberoende opinionsinstitutet ExtremeScan i september visade att 43 procent av de tillfrågade upplevde att deras ekonomi hade försämrats under det senaste året.

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Hälften uppgav att de hade minskat sina utgifter för mat och andra nödvändigheter sedan krigets början.

Jabloko, ett av Rysslands äldsta politiska partier, har länge haft begränsat stöd och har inte nått femprocentsgränsen för mandat i duman sedan 1999.

I somras ökade dock intresset för partiet. I en septembermätning uppgav 18 procent att de stödde Jabloko.

På sociala medier spreds under sommaren videor där unga ryssar dansade framför äpplen, delade ut frukten på gatorna eller hyllade den framför andra frukter.

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Får inte ställa upp i valet

Kampanjen blev ett sätt att uttrycka stöd för partiets budskap om fred och frihet utan att öppet behöva kritisera kriget.

Den 10 augusti förbjöd en rysk domstol Jabloko från att delta i valet. Det blir första gången på över 30 år som partiet saknas på valsedeln.

För regeringspartiet Enade Ryssland, som stöds av Putin, väntas valet befästa partiets dominans.

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Kandidatlistan lyfter fram personer med koppling till kriget, bland annat krigsbloggaren Jevgenij Poddubny och befälhavaren Vladislav Golovin.

Valdeltagandet är samtidigt centralt för Kremls försök att upprätthålla bilden av folkligt stöd. Statligt anställda har enligt uppgifter beordrats att rösta och varnats för konsekvenser om de avstår.

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