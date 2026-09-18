Det är inte lätt att vara kritisk mot kriget i Vladimir Putins Ryssland. Men ett oppositionsparti som stoppas i det kommande parlamentsvalet har fått nya sympatisörer.
Ett grönt äpple har blivit krigskritisk symbol i det ryska valet
När Rysslands krigströtta väljare går till valurnorna i helgens parlamentsval har ett äpple blivit en oväntad symbol för motstånd mot Kreml.
Det är det första parlamentsvalet sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina.
Den normalt lågprofilerade oppositionspartiet Jabloko, vars namn betyder äpple på ryska, har förbjudits att delta efter att ha intagit en försiktig antikrigshållning.
Går rykten om ytterligare mobilisering
President Vladimir Putin har inför valet framställt omröstningen som ett stöd för kriget. I ett tv-sänt tal sade han att soldaterna måste veta att det ryska folket står enat bakom dem.
Men många väljare närmar sig valet med oro. Rykten om en ny mobiliseringsvåg har förstärkt osäkerheten, trots att Putin två gånger i september förnekat att sådana planer finns, skriver Financial Times.
För vanliga ryssar har krigets ekonomiska konsekvenser blivit allt tydligare. Drönarattacker långt från fronten har riktats mot bland annat raffinaderier och logistikanläggningar.
Bränslebrist har tvingat människor att köa i timmar, samtidigt som begränsningar av internet och kommunikation skapat ytterligare störningar.
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En hel del har fått det sämre
En undersökning från det oberoende opinionsinstitutet ExtremeScan i september visade att 43 procent av de tillfrågade upplevde att deras ekonomi hade försämrats under det senaste året.
Hälften uppgav att de hade minskat sina utgifter för mat och andra nödvändigheter sedan krigets början.
Jabloko, ett av Rysslands äldsta politiska partier, har länge haft begränsat stöd och har inte nått femprocentsgränsen för mandat i duman sedan 1999.
I somras ökade dock intresset för partiet. I en septembermätning uppgav 18 procent att de stödde Jabloko.
På sociala medier spreds under sommaren videor där unga ryssar dansade framför äpplen, delade ut frukten på gatorna eller hyllade den framför andra frukter.
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Får inte ställa upp i valet
Kampanjen blev ett sätt att uttrycka stöd för partiets budskap om fred och frihet utan att öppet behöva kritisera kriget.
Den 10 augusti förbjöd en rysk domstol Jabloko från att delta i valet. Det blir första gången på över 30 år som partiet saknas på valsedeln.
För regeringspartiet Enade Ryssland, som stöds av Putin, väntas valet befästa partiets dominans.
Kandidatlistan lyfter fram personer med koppling till kriget, bland annat krigsbloggaren Jevgenij Poddubny och befälhavaren Vladislav Golovin.
Valdeltagandet är samtidigt centralt för Kremls försök att upprätthålla bilden av folkligt stöd. Statligt anställda har enligt uppgifter beordrats att rösta och varnats för konsekvenser om de avstår.
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