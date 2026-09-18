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Världen

Ett grönt äpple har blivit krigskritisk symbol i det ryska valet

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Partiledaren Nikolai Rybakov håller upp ett äpple som har blivit en symbol mot kriget. (Foto: Pavel Bednyakov /AP/TT).

Det är inte lätt att vara kritisk mot kriget i Vladimir Putins Ryssland. Men ett oppositionsparti som stoppas i det kommande parlamentsvalet har fått nya sympatisörer.

När Rysslands krigströtta väljare går till valurnorna i helgens parlamentsval har ett äpple blivit en oväntad symbol för motstånd mot Kreml.

Det är det första parlamentsvalet sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina.

Den normalt lågprofilerade oppositionspartiet Jabloko, vars namn betyder äpple på ryska, har förbjudits att delta efter att ha intagit en försiktig antikrigshållning.

Går rykten om ytterligare mobilisering

President Vladimir Putin har inför valet framställt omröstningen som ett stöd för kriget. I ett tv-sänt tal sade han att soldaterna måste veta att det ryska folket står enat bakom dem.

Men många väljare närmar sig valet med oro. Rykten om en ny mobiliseringsvåg har förstärkt osäkerheten, trots att Putin två gånger i september förnekat att sådana planer finns, skriver Financial Times.

För vanliga ryssar har krigets ekonomiska konsekvenser blivit allt tydligare. Drönarattacker långt från fronten har riktats mot bland annat raffinaderier och logistikanläggningar.

Bränslebrist har tvingat människor att köa i timmar, samtidigt som begränsningar av internet och kommunikation skapat ytterligare störningar.

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En hel del har fått det sämre

En undersökning från det oberoende opinionsinstitutet ExtremeScan i september visade att 43 procent av de tillfrågade upplevde att deras ekonomi hade försämrats under det senaste året.

Hälften uppgav att de hade minskat sina utgifter för mat och andra nödvändigheter sedan krigets början.

Jabloko, ett av Rysslands äldsta politiska partier, har länge haft begränsat stöd och har inte nått femprocentsgränsen för mandat i duman sedan 1999.

I somras ökade dock intresset för partiet. I en septembermätning uppgav 18 procent att de stödde Jabloko.

På sociala medier spreds under sommaren videor där unga ryssar dansade framför äpplen, delade ut frukten på gatorna eller hyllade den framför andra frukter.

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Får inte ställa upp i valet

Kampanjen blev ett sätt att uttrycka stöd för partiets budskap om fred och frihet utan att öppet behöva kritisera kriget.

Den 10 augusti förbjöd en rysk domstol Jabloko från att delta i valet. Det blir första gången på över 30 år som partiet saknas på valsedeln.

För regeringspartiet Enade Ryssland, som stöds av Putin, väntas valet befästa partiets dominans.

Kandidatlistan lyfter fram personer med koppling till kriget, bland annat krigsbloggaren Jevgenij Poddubny och befälhavaren Vladislav Golovin.

Valdeltagandet är samtidigt centralt för Kremls försök att upprätthålla bilden av folkligt stöd. Statligt anställda har enligt uppgifter beordrats att rösta och varnats för konsekvenser om de avstår.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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