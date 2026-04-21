Hjärnkirurg mötte livet efter döden – nu har det hänt igen

Skrev bok om nära-döden-upplevelsen

Alex Gómez-Marín är 44 år och gav förra året ut den bästsäljande boken i Spanien: ”Vetenskapen om den sista tröskeln”.

Han har, skriver Aftenposten, en doktorsexamen i teoretisk fysik, är postdoktor i neurobiologi, och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter.

Han har sin arbetsplats vid vid Spaniens nationella forskningsråd (CSIC) och eget laboratorium vid institutet för neurovetenskap i Alicante.

Fram till sin omvälvande nära-döden-upplevelse studerade han främst neurobiologi hos bananflugor och möss. Nu är hans inriktning i stället fokuserad på forskning av ”de yttre gränserna för mänskligt medvetande”, förklarar han.

Efterlyser en mer nyanserad forskning

Han är, avslöjar han, inte religiös men ändå djupdyker han nu i just de existentiella frågor. Om livet efter döden, det eviga mysteriet.

Han pratar om ett otraditionellt sätt att forska. Att bryta barriärer och invanda mönster. Han definierar det som ”vetenskap 2.0” men inser att det är problematiskt då det är outforskad mark där ingen sitter inne med det definitiva svaret.

Han påstår heller inte att ”det finns bevis för ett liv efter döden”. Däremot finns det skäl, anser han, att vara öppen för just den möjligheten. Och det är anledningen till att han ägnar tid åt att studera saken.

Betonar att han är forskare – inte präst

Det finns så mycket stigma kring ämnet och den spanske forskaren får höra att han lägger tid och energi på ”pseudovetenskap” och ”galenskap”, vilket gör honom illa berörd.

Döden är, konstaterar han, ”fortfarande väldigt tabu”.

Han vågar inte gå längre, åtminstone inte ännu, än att säga att det ”sannolikt” finns något efter döden. Han känner sig mer tacksam över detta, även om han kan ha haft fel och det bara var en hallucination.

Han understryker att han av den anledningen är forskare och inte predikant.

Hjärnkirurg chockade alla med sin upplevelse

Den spanske forskarens omvälvande upplevelse är snarlik den som den amerikanska neurokirurgen Dr. Eben Alexander var med om i november 2008 och som han senare berättade om i intervjuer och i boken ”Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife”, som föga oväntat blev en riktig storsäljare världen över.

Dr. Eben Alexander gav ut en succébok om sitt möte med änglar under en nära-döden-upplevelse.

”Hade någon – till och med en doktor – berättat en historia som denna för mig förut, hade jag varit ganska säker på att det handlat om inbillning eller självbedrägeri. Men det som hände mig var långt ifrån inbillning. Det var lika verkligt som någonting annat som inträffat i mitt liv, inklusive min bröllopsdag och mina söners födelse”, skrev hjärnkirurgen efteråt i Newsweek.

Låg i koma – svävade mellan liv och död

I hans fall stängdes hjärnan av helt efter en ovanlig form av hjärnhinneinflammation. Läkarna bedömde att hans chanser att överleva var minimala.

”I sju dagar låg jag i en djup koma, med min kropp helt borta”, uppgav neurokirurgen.

Det var då det ofattbara inträffade. Han har beskrivit det som att han plötsligt förpassades till en magisk plats högt, högt ovanför molnen där han möttes av genomskinliga, skimrande varelser.

En ängel uppenbarade sig, har Dr. Eben Alexander berättat, som sade:

”Jag har bevis för att himlen existerar”

”Du är älskad och uppskattad, dyrt och för alltid. Du har inget att frukta. Det finns inget som kan gå fel.”

Den himmelska gestalten sade sedan att det fanns mycket att visa men att hans tid inte var kommen, och att han därför skulle färdas tillbaka till livet på jorden.

Efteråt, med sitt facit i hand, har hjärnkirurgen slagit fast:

”Jag inser mycket väl hur märkligt och otroligt det låter – men jag har bevis för att himlen existerar”.

