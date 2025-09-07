Silicon Valleys rikaste har hittat en ny besatthet

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vissa projekt havererar

Men inte alla satsningar bär frukt. Unity Biotechnology, som tagit in 355 miljoner dollar för att utveckla läkemedel mot åldrande celler, blev nyligen avnoterat från Nasdaq och planerar att avveckla sin verksamhet.

Men motgångar tycks inte avskräcka miljardärerna. Investeraren Vinod Khosla, som själv satsat på flera bolag i sektorn, beskrev visionen så här: ”Vid 70 ska någon känna sig som en 40-åring”.

Läs även: Tech-veteranen som utmanar Silicon Valleys största trend. Dagens PS

ANNONS

“Vill göra åldrande valbart”

Men det är inte bara Silicon Valleys miljardärer som jagar evigt liv. Kändisar som Kevin Hart och Matt Damon har gått in i Function Health, ett bolag som erbjuder hälsotester och livsstilsråd.

Salesforce-grundaren Marc Benioff har tillsammans med Khosla investerat i Viome Life Sciences som säljer hemmatester och personliga kostråd.

Viomes grundare, Naveen Jain, säger att hans fars död i cancer drev honom att satsa på hälsoteknik. Han har själv skjutit till 30 miljoner dollar i bolaget.

”Jag vill göra åldrande valbart”, säger han.

Bryan Johnson uthärdar dussintals medicinska procedurer varje månad i sin jakt på en ung kropp. Här är det håret som behandlas. (Foto: Bryan Johnson/Blueprint Protocol)

Största bolaget drog in 3 miljarder

Den största satsningen hittills står Altos Labs för. När bolaget lanserades 2022 drog det in hela 3 miljarder dollar – mer än någon annan aktör i branschen.

Även BioAge Labs har gjort avtryck. Företaget tog in 559 miljoner dollar och börsnoterades 2024. Men samma år stoppades en studie på ett fetmaläkemedel av säkerhetsskäl. I år har bolaget startat en ny läkemedelsstudie.

ANNONS

”Många människor blir redan över 100 och är friska. Så varför kan inte det vara möjligt för oss alla?”, säger BioAges vd Kristen Fortney.

Missa inte: Silicon Valley tar makten från journalister: “Ganska galet”. Realtid

Tre huvudspår för evigt liv

Enligt Wall Street Journal kan investeringarna delas in i tre spår:

Cellulär föryngring och förlängd livslängd , där bolag som Altos och Retro samlat in omkring 5,1 miljarder dollar.

, där bolag som Altos och Retro samlat in omkring 5,1 miljarder dollar. Behandlingar mot sjukdomar kopplade till åldrande , en sektor värd cirka 4,9 miljarder dollar.

, en sektor värd cirka 4,9 miljarder dollar. Kosttillskott, hälsospårning och anti-aging-produkter, som lockat runt 2,6 miljarder dollar.

Profilerna som formar framtiden

Samtidigt har flera välkända namn bidragit till att göra livsförlängning till ett modeord.

Läkaren Peter Attia driver en populär podcast och har startat lyxkliniken Biograph. Samtidigt lockar Harvardprofessorn David Sinclair investerare till sitt genetiklabb.

Entreprenören Bryan Johnson har blivit omskriven för sina dyra självexperiment – han lägger över en miljon dollar per år på att bromsa sitt eget åldrande. Entreprenören Peter Diamandis har i sin tur lanserat XPrize Healthspan, en tävling med en prispott på 101 miljoner dollar för forskning som kan reversera åldrandet.

ANNONS

Det som en gång var en akademisk nisch har på kort tid vuxit till en global miljardindustri. För de rikaste på jorden handlar det inte bara om avkastning, utan om något betydligt större: drömmen om att besegra döden.

Läs också: Fler miljonärer än någonsin – investera som dem. Realtid