De är kända för att forma framtiden med tech och investeringar. Nu riktar Silicon Valleys mäktigaste namn blicken mot nästa stora mål.
Silicon Valleys rikaste har hittat en ny besatthet
De är kända för att forma framtiden med tech och investeringar. Nu riktar Silicon Valleys mäktigaste namn blicken mot nästa stora mål.
Enligt en granskning av Wall Street Journal har ultrarika investerare pumpat in mer än 5 miljarder dollar i så kallad longevity science de senaste 25 åren. Totalt har branschen dragit in över 12,5 miljarder dollar från närmare 1 000 investerare.
Bakom pengarna står bland andra Peter Thiel, Sam Altman, Marc Andreessen och Yuri Milner – namn som redan förändrat techvärlden. Nu hoppas de förändra själva livets tidsram.
Peter Thiel och Sam Altman i täten
Peter Thiel har investerat i nära ett dussin bolag, som tillsammans tagit in över 700 miljoner dollar. Hans tidigare adept, OpenAI-chefen Sam Altman, har själv investerat 180 miljoner dollar i Retro Biosciences, ett bolag som vill utveckla läkemedel för att föryngra celler.
Ett annat hett bolag är NewLimit, grundat av Coinbase-chefen Brian Armstrong och med stöd från bland andra Thiel och Eric Schmidt, Googles tidigare vd. NewLimit har samlat in över 200 miljoner dollar för att försöka vända cellers åldrande.
Vissa projekt havererar
Men inte alla satsningar bär frukt. Unity Biotechnology, som tagit in 355 miljoner dollar för att utveckla läkemedel mot åldrande celler, blev nyligen avnoterat från Nasdaq och planerar att avveckla sin verksamhet.
Men motgångar tycks inte avskräcka miljardärerna. Investeraren Vinod Khosla, som själv satsat på flera bolag i sektorn, beskrev visionen så här: ”Vid 70 ska någon känna sig som en 40-åring”.
“Vill göra åldrande valbart”
Men det är inte bara Silicon Valleys miljardärer som jagar evigt liv. Kändisar som Kevin Hart och Matt Damon har gått in i Function Health, ett bolag som erbjuder hälsotester och livsstilsråd.
Salesforce-grundaren Marc Benioff har tillsammans med Khosla investerat i Viome Life Sciences som säljer hemmatester och personliga kostråd.
Viomes grundare, Naveen Jain, säger att hans fars död i cancer drev honom att satsa på hälsoteknik. Han har själv skjutit till 30 miljoner dollar i bolaget.
”Jag vill göra åldrande valbart”, säger han.
Största bolaget drog in 3 miljarder
Den största satsningen hittills står Altos Labs för. När bolaget lanserades 2022 drog det in hela 3 miljarder dollar – mer än någon annan aktör i branschen.
Även BioAge Labs har gjort avtryck. Företaget tog in 559 miljoner dollar och börsnoterades 2024. Men samma år stoppades en studie på ett fetmaläkemedel av säkerhetsskäl. I år har bolaget startat en ny läkemedelsstudie.
”Många människor blir redan över 100 och är friska. Så varför kan inte det vara möjligt för oss alla?”, säger BioAges vd Kristen Fortney.
Tre huvudspår för evigt liv
Enligt Wall Street Journal kan investeringarna delas in i tre spår:
- Cellulär föryngring och förlängd livslängd, där bolag som Altos och Retro samlat in omkring 5,1 miljarder dollar.
- Behandlingar mot sjukdomar kopplade till åldrande, en sektor värd cirka 4,9 miljarder dollar.
- Kosttillskott, hälsospårning och anti-aging-produkter, som lockat runt 2,6 miljarder dollar.
Profilerna som formar framtiden
Samtidigt har flera välkända namn bidragit till att göra livsförlängning till ett modeord.
Läkaren Peter Attia driver en populär podcast och har startat lyxkliniken Biograph. Samtidigt lockar Harvardprofessorn David Sinclair investerare till sitt genetiklabb.
Entreprenören Bryan Johnson har blivit omskriven för sina dyra självexperiment – han lägger över en miljon dollar per år på att bromsa sitt eget åldrande. Entreprenören Peter Diamandis har i sin tur lanserat XPrize Healthspan, en tävling med en prispott på 101 miljoner dollar för forskning som kan reversera åldrandet.
Det som en gång var en akademisk nisch har på kort tid vuxit till en global miljardindustri. För de rikaste på jorden handlar det inte bara om avkastning, utan om något betydligt större: drömmen om att besegra döden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
