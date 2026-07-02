EU:s elproduktion allt grönare – Vindkraft leder utvecklingen

Sverige bland de bästa i klassen

Sverige tillhör de länder i Europa som kommit längst i klimatomställningen av elsystemet.

Enligt Energiföretagen nådde andelen fossilfri elproduktion i Sverige rekordhöga 99 procent redan 2024. Av detta kom 70 procent från förnybar el, som vindkraft, vattenkraft, solkraft och bioel. Kärnkraften stod för 29 procent.

Det kan jämföras med EU-snittet, där den fossilfria elen totalt landar på 71 procent.

Vatten är basen

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Vattenkraften är fortfarande ryggraden i det svenska elsystemet. Enligt Ekonomifakta stod vattenkraften för 64,3 TWh av Sveriges totala elproduktion på 169,3 TWh under 2024, motsvarande 38 procent.

Samtidigt växer vindkraften snabbt – enligt branschbedömningar finns det tiotals redan tillståndsgivna projekt, framför allt till havs, som tillsammans skulle kunna tillföra över 200 TWh el per år om de realiseras, vilket motsvarar mer än hela Sveriges nuvarande elanvändning.

Kraftig ökning behövs

Regeringens långsiktiga mål är nettonollutsläpp till 2045, och för att klara det behöver Sverige öka sin totala elproduktion kraftigt de kommande decennierna.

Enligt Energiföretagen är målet att nå 300 TWh i elproduktion till 2045 – en ökning som väntas kräva både utbyggd kärnkraft och fortsatt satsning på havsbaserad vindkraft.

Grön omställning fortsätter

Utvecklingen i både EU och Sverige visar samma mönster: den gröna omställningen fortsätter, men takten skiljer sig kraftigt åt mellan länder.

Medan Danmark, Portugal och Sverige redan ligger nära eller över målbilden för 2030 brottas länder som Tjeckien, Malta och Slovakien fortfarande med en el-mix som till stor del vilar på fossila källor eller begränsad förnybar kapacitet.

Stora investeringar för Sverige

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För Sveriges del väntar en period av stora investeringar. Att nå målet om 300 TWh i elproduktion till 2045 kräver inte bara utbyggd havsbaserad vindkraft och förstärkt elnät, utan också politisk stabilitet.

Sett i ljuset av EU:s samlade utveckling är Sverige alltså redan en förebild. Men även för ett land i framkant återstår ett omfattande arbete för att möta framtidens elbehov.