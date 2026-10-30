Danska Ukrainamiljoner försvann i Italien

Pengarna ingår i ett stort stödpaket, värt totalt över 300 miljoner danska kronor, som Danmarks regering presenterade i april i fjol. Donationen gjordes via Estland.

Enligt estländska medier lades snabbt 71 miljoner danska kronor (motsvarande drygt 100 miljoner svenska) på beställningar av granater.

Men Ukraina har inte fått en enda granat. Pengarna gick till en italiensk mjukvaruutvecklare som 2024 köptes av ett företag i Indien. Inget av företagen har någonsin tillverkat artillerigranater.

Enligt Danmarks statsminister Jeppe Bruus (S) har Estland lovat att betala tillbaka donationspengarna till Danmark.

I september avgick Estlands dåvarande försvarsminister Hanno Pevkur på grund av affären.