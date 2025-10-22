Dessa drönare formar kriget i Ukraina

Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare som både spanar åt artilleriet eller som bär sprängladdningar som de släpper på sina motståndare på båda sidorna av kriget.

Drönaren som avgör kriget

M-14 är en måltavla eftersom det är den enda vägen som knyter Kherson med övriga Ukraina, men befinner sig inom ryska drönare sedan ryssarnas framfart i juli.

”Om vägen kommer under hårdare beskjutning kan det bli desperat”, säger lokalreportern Svitlana Horevaya som är guide åt de ryska journalisterna.

De små, billiga FPV-drönarna – förstapersonsdrönare byggda av kommersiella komponenter – har förändrat kriget sedan 2023. Deras räckvidd har ökat dramatiskt, från några kilometer till uppemot fyrtio. Det gör att ryska styrkor nu kan slå mot ukrainska bakre linjer, och i södra Ukraina har de lyckats störa leveranser till Cherson.