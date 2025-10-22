Ukrainska motorvägen M-14 kallas för dödens väg, eftersom den blivit en krigsskådeplats för drönare som attackerar den enda fungerande vägen mellan Mykolayv och Kherson.
Dessa drönare formar kriget i Ukraina
Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare som både spanar åt artilleriet eller som bär sprängladdningar som de släpper på sina motståndare på båda sidorna av kriget.
Drönaren som avgör kriget
M-14 är en måltavla eftersom det är den enda vägen som knyter Kherson med övriga Ukraina, men befinner sig inom ryska drönare sedan ryssarnas framfart i juli.
”Om vägen kommer under hårdare beskjutning kan det bli desperat”, säger lokalreportern Svitlana Horevaya som är guide åt de ryska journalisterna.
De små, billiga FPV-drönarna – förstapersonsdrönare byggda av kommersiella komponenter – har förändrat kriget sedan 2023. Deras räckvidd har ökat dramatiskt, från några kilometer till uppemot fyrtio. Det gör att ryska styrkor nu kan slå mot ukrainska bakre linjer, och i södra Ukraina har de lyckats störa leveranser till Cherson.
Vägarna täcks med nät
För att skydda sig har Ukraina tagit till kreativa metoder: vägar täcks av nät gjorda av fiskenät, och nya ”drönartrafikljus” varnar bilister vid attacker. Men skyddet räcker inte hela vägen.
Sedan 2024 använder Ryssland en ny typ av fastvingad drönare kallad Molniya – byggd av enkla material som plywood och aluminium, men med imponerande precision. ”De ökar sin flygräckvidd och når platser där vanliga FPV-drönare inte kan slå”, säger Horevaya.
Ukrainas drönare under uppbyggnad
Ukrainska styrkor svarar med egna drönarsystem och så kallad aktivt försvar – att slå ut drönaroperatörer och startplatser innan de hinner attackera.
”Vi flyger in i deras linjer också. Det här är inte ett ensidigt spel,” säger den ukrainske drönaroperatören Jevhenii till tidningen.
