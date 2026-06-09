Förslag: Ryska ex-soldater förbjuds resa in i EU

För första gången föreslår vi ett förbud mot att resa in i EU för alla som varit aktiva i de ryska väpnade styrkorna sedan början av kriget, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en pressträff i Bryssel.

Åtgärden har länge efterfrågats av baltiska länder, på sista tiden även med stöd från Sverige.

30 fartyg

I sanktionspaketet listas även ytterligare 30 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta, skepp som bedöms användas för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport, utöver de 632 som redan är sanktionsbelagda.

För första gången omfattas även fartyg som hjälper skuggflottan, säger von der Leyen.

Kritisk infrastruktur som hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja kommer också sanktionsutsättas, enligt kommissionsordföranden.

Vidare vill EU-kommissionen föra upp ytterligare 31 ryska banker och 20 banker, kryptoplattformar och oljehandelsplattformar i tredje land på sanktionslistan.

Ingen rysk torsk

EU-kommissionen har även riktat in sig på ett i sanktionssammanhang nytt område: fiske. Vissa fiskprodukter från Ryssland beläggs med omfattande restriktioner och andra, som torsk, förbjuds helt.

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Vidare väntas material som används av Rysslands försvarsindustri, som metaller och drönarkomponenter, beläggas med än mer strikta exportrestriktioner eller exportförbud. EU vill även införa ett totalt importförbud för vissa metaller och bildelar från Ryssland, varor värda motsvarande 650 miljoner kronor, enligt von der Leyen.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard skriver i ett skriftligt uttalande att hon är positiv till sanktionspaketet och att tiden för att ”slå hårt mot den ryska krigskassan är nu”.

”Sverige ser särskilt positivt på förslagen till ytterligare listningar av ett stort antal ryska banker, fartyg i den ryska skuggflottan, det justerade oljepristaket och föreslagna importförbud på rysk fisk, inklusive torsk. Det kommer att beröva den ryska krigsekonomin viktiga intäkter”, skriver hon.